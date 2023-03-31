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Рахманиновская весна пройдет в Самаре

31 марта 2023 11:22
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Рахманиновская весна пройдет в Самаре

3 апреля в 17.00 в Самарской филармонии состоится концерт «Рахманиновская весна», посвященный 150-летию со дня рождения великого русского композитора, пианиста, дирижера Сергея Васильевича Рахманинова, чья гениальная музыка входит в сокровищницу мирового музыкального искусства. Напомним, празднование юбилея композитора проходит в нашей стране в соответствии с Указом Президента Владимира Путина.

Концерт организован Детской центральной музыкальной школой Самары при поддержке Администрации города и Министерства культуры Самарской области. Вход на концерт свободный.

Творческая программа раскроет уникальные грани творчества Сергея Рахманинова, коллективы и солисты школы исполнят прекрасные шедевры русского композитора – как оригинальные сочинения, так и переложения для различных ансамблевых и оркестровых составов. В исполнении юных музыкантов прозвучат известные композиции «Светлый праздник», «Сирень», «Вокализ», «Элегия», которые поражают своей лиричностью и задушевностью.

В программе вечера примут участие специальные гости, выпускники и друзья школы – профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Софья Ручимская, солист Государственного академического Большого театра России Валерий Макаров, студенты ведущих российских музыкальных вузов Тимофей Овезов и Владислав Тугашев.

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Теги: Мероприятия

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