Работы самарского иконописца реставраторы подготовят к выставке в Москве

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В апреле 2021 года в Москве в Музее имени Андрея Рублёва откроется выставка, посвященная жизни и творчеству Григория Николаевича Журавлёва – известного на всю страну самарского живописца. Выставка продолжает годовой цикл памятных мероприятий и впервые представит работы мастера из разных музейных коллекций и православных храмов в рамках одной экспозиции.

В преддверии выставки специалисты реставрационной мастерской Музея имени Андрея Рублёва проведут подготовку самарских экспонатов. 18 и 19 марта реставраторы посетят храм Святой Троицы в селе Утёвка и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, чтобы оценить общее состояние икон и, при необходимости, профессионально провести укрепление красочного слоя, после чего иконы будут перевезены с охраной и выставлены в Москве.

Сейчас в селе Утевка благодаря поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма. С просьбой о помощи в реставрации к главе региона два года назад обратился настоятель храма отец Анатолий. Дмитрий Азаров к решению проблемы подключился. В кратчайшие сроки управление государственной охраны объектов культурного наследия провело оценку объемов необходимых реставрационных работ. Губернатор привлек к работам по восстановлению храма благотворителей - компанию "Роснефть". Чтобы сохранить уникальную роспись, было принято решение первым делом провести работу по восстановлению кровли. Работы велись за счет средств компании.

"Специалисты полностью сняли старый каркас, заменили кладку. Теперь центральная крыша у нас в замечательном состоянии", - пояснил настоятель храма Анатолий Копач.

Дмитрий Азаров отметил, что работы по сохранению уникального объекта, посмотреть на который съезжаются люди со всей страны и стран ближнего зарубежья, будут продолжены.

"Главную угрозу мы предотвратили, - подчеркнул Губернатор. - Сейчас здесь ведутся проектные работы по реставрации храма, которые завершатся в марте, после чего мы приступим к комплексной реставрации".

Инициатива провести серию выставок и музейных экспозиций о жизни и творчестве «иконного писателя» была выдвинута в прошлом году во время встречи в Самарской православной духовной семинарии депутата Государственной Думы Александра Хинштейна с духовенством, представителями министерства культуры Самарской области и общественными деятелями.

«Чем больше мы узнаём о личном жизненном и творческом подвиге Григория Журавлёва, тем крепче наша убеждённость – работы этого замечательного мастера достойны памяти и внимания потомков, живущих не только в Самарской области, но и во всём мире», – считает председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор проекта «Историческая память» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Центрального совета Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Александр Хинштейн.

Григорий Журавлёв (1860 – 1916 гг.) родился в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии, ныне Нефтегорского района Самарской области, в крестьянской семье инвалидом от рождения. Не имея рук и ног, Григорий получил образование, научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Обладая каллиграфическим почерком, он по просьбе соседей писал прошения в различные учреждения. Создавал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты своих земляков. Участвовал в строительстве, украшении и росписи подкупольного пространства храма Святой Троицы в с. Утёвка. Судя по воспоминаниям самарского губернатора А.Д. Свербеева, Журавлёв в 1891 году лично встречался на границе Самарской губернии и Уральской области с наследником российского престола Николаем Александровичем – будущим императором Николаем Вторым. В 2021 году, 28 февраля (или 15 февраля по старому стилю), исполнилось 105 лет со дня смерти уникального самарского живописца Григория Николаевича Журавлёва.

«В настоящее время известно около тридцати работ Григория Журавлёва, – рассказывает один из организаторов выставки, директор самарской автономной некоммерческой организации «Культура жизни» Геннадий Карев. – Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в монастырях, храмах и частных коллекциях – как в России, так и за рубежом. Благодаря кропотливой работе музейных коллег мы впервые сможем собрать и бережно доставить из разных уголков страны на единую экспозицию примерно половину известных икон Журавлёва, а также дополним её документальными материалами».

Серия выставок «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва» проводится в рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» и федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Церемония открытия выставки с участием почётных гостей состоится в Музее имени Андрея Рублёва 3 апреля, в 17.00.