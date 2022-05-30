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Работы самарских художников выставят в Московском музее современного искусства

30 мая 2022 15:19
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Александр Хинштейн посетил Самарский областной художественный музей (СОХМ), которому в 2022 году исполнилось 125 лет со дня основания.

Сегодня, 30 мая, депутат Государственной Думы РФ от Самарской области, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн посетил Самарский областной художественный музей (СОХМ), которому в 2022 году исполнилось 125 лет со дня основания.

Депутат проанонсировал проект, который осенью при его содействии запустят в столице: в Московском музее современного искусства (ММОА) будут выставлены работы самарских художников из фондов регионального художественного музея.

Александр Хинштейн поздравил руководство и коллектив музея с юбилеем и вручил благодарственные письма. Затем посетил выставку «Окольцованные Самарской Лукой. Самарский пейзаж 2‑половины XIX– начала XXI вв.», которая проходит в музее, начиная с апреля.

Масштабная экспозиция посвящена самарскому Гению места, самарскому ландшафту, самарским художникам. Выставка охватывает период со 2‑й половины ХIХ до начала ХХI века. Работы известных самарских художников, представленных на этой выставке, в том числе, основателя СОХМ Константина Головкина, а также Валентина Пурыгина, Геннадия Филатова, Ивана Комиссарова и многих других в ноябре будут представлены в Москве. Депутат помог в организации совместной выставки самарского и московского музеев – в подарок к юбилею СОХМ. Александр Хинштейн переговорил с исполнительным директором ММОА Василием Церетели и получил положительный ответ.

Как рассказала директор музея Алла Шахматова, среди обширной коллекции русского, западноевропейского и искусства востока, достойное место в фондах музея занимает отечественное искусство ХХ века. Коллекция советского периода насчитывает свыше пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

«Рад, что в юбилейный для музея год у нас получится познакомить зрителей с достойным собранием искусства ХХ века, максимально разнообразно и широко показать произведения наших художников не только в Самаре, но и в Москве», — прокомментировал депутат.

Директор музея поблагодарила депутата за поддержку совместного с Куйбышевским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» проекта «Вагон Константина Головкина». В феврале он стал лучшим в номинации «Культурно-просветительские проекты» Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Также проект получил гран-при Всероссийской туристической премии «Маршрут года».

Идея включения вагона Головкина в состав фирменного поезда № 9/10 «Жигули» (Самара – Москва) родилась на оргкомитете в честь юбилея выдающегося самарца, который  возглавил Александр Хинштейн.

В прошлом году по инициативе депутата в Самаре масштабно отпраздновали 150-летие выдающегося самарца, основателя Самарского областного художественного музея Константина Павловича Головкина. Состоялось более 100 мероприятий, начиная от автопробега ретро-автомобилей и парусной регаты и заканчивая выставками, экскурсиями, флэш-мобами и др. При непосредственном содействии Александра Хинштейна на самарском «Арбате» — улице Ленинградской — Головкину был установлен памятник. Полным ходом идет реставрация усадьбы знаменитого самарца – «Дачи со слонами». По завершении работ там откроется школа молодых архитекторов самарского Политеха, сообщает hinshtein.ru.

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