Работы самарских художников выставят в Московском музее современного искусства

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Сегодня, 30 мая, депутат Государственной Думы РФ от Самарской области, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн посетил Самарский областной художественный музей (СОХМ), которому в 2022 году исполнилось 125 лет со дня основания.

Депутат проанонсировал проект, который осенью при его содействии запустят в столице: в Московском музее современного искусства (ММОА) будут выставлены работы самарских художников из фондов регионального художественного музея.

Александр Хинштейн поздравил руководство и коллектив музея с юбилеем и вручил благодарственные письма. Затем посетил выставку «Окольцованные Самарской Лукой. Самарский пейзаж 2‑половины XIX– начала XXI вв.», которая проходит в музее, начиная с апреля.

Масштабная экспозиция посвящена самарскому Гению места, самарскому ландшафту, самарским художникам. Выставка охватывает период со 2‑й половины ХIХ до начала ХХI века. Работы известных самарских художников, представленных на этой выставке, в том числе, основателя СОХМ Константина Головкина, а также Валентина Пурыгина, Геннадия Филатова, Ивана Комиссарова и многих других в ноябре будут представлены в Москве. Депутат помог в организации совместной выставки самарского и московского музеев – в подарок к юбилею СОХМ. Александр Хинштейн переговорил с исполнительным директором ММОА Василием Церетели и получил положительный ответ.

Как рассказала директор музея Алла Шахматова, среди обширной коллекции русского, западноевропейского и искусства востока, достойное место в фондах музея занимает отечественное искусство ХХ века. Коллекция советского периода насчитывает свыше пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

«Рад, что в юбилейный для музея год у нас получится познакомить зрителей с достойным собранием искусства ХХ века, максимально разнообразно и широко показать произведения наших художников не только в Самаре, но и в Москве», — прокомментировал депутат.

Директор музея поблагодарила депутата за поддержку совместного с Куйбышевским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» проекта «Вагон Константина Головкина». В феврале он стал лучшим в номинации «Культурно-просветительские проекты» Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Также проект получил гран-при Всероссийской туристической премии «Маршрут года».

Идея включения вагона Головкина в состав фирменного поезда № 9/10 «Жигули» (Самара – Москва) родилась на оргкомитете в честь юбилея выдающегося самарца, который возглавил Александр Хинштейн.

В прошлом году по инициативе депутата в Самаре масштабно отпраздновали 150-летие выдающегося самарца, основателя Самарского областного художественного музея Константина Павловича Головкина. Состоялось более 100 мероприятий, начиная от автопробега ретро-автомобилей и парусной регаты и заканчивая выставками, экскурсиями, флэш-мобами и др. При непосредственном содействии Александра Хинштейна на самарском «Арбате» — улице Ленинградской — Головкину был установлен памятник. Полным ходом идет реставрация усадьбы знаменитого самарца – «Дачи со слонами». По завершении работ там откроется школа молодых архитекторов самарского Политеха, сообщает hinshtein.ru.