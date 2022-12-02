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Работа сызранского художника представлена на выставке в Совете Федерации

2 декабря 2022 10:16
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Работа сызранского художника представлена на выставке в Совете Федерации

В преддверии Международного дня инвалидов в Совете Федерации открылась выставка картин «Россия – мир неограниченных возможностей». В экспозиции представлены работы художников с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями из разных регионов России. В состав экспозиции вошла и работа жителя Самарской области.

Произведение Виталия Варламова называется «Спасем великий и могучий русский язык». Работа отражает проблему чистоты русского языка. По мнению автора, в настоящее время в родном языке часто используются англицизмы, что не может не вызывать тревогу. Художник живет в Сызрани, у него отсутствует слух. Виталий учился на дизайнера и художника-графика. Сейчас он работает художником в Сызранском краеведческом музее, увлекается компьютерной графикой, создает плакаты различной тематики с использованием компьютерных программ.

На открытии выставки заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что мероприятия, призванные привлечь внимание к решению проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья, стали доброй традицией в верхней палате российского парламента. Такая выставка проходит уже в третий раз. В этом году на ней представлены картины художников из 25 субъектов РФ.

«Для многих из них творчество является ключевым способом коммуникации, поэтому картины обладают особой ценностью. Они полны авторской энергии и глубоких чувств. Создание безбарьерной среды для граждан с ограничениями по здоровью является одной из приоритетных задач Совета Федерации. Выставка в очередной раз продемонстрировала их безграничные возможности и широкий творческий потенциал, реализация которого зависит, в том числе от нашей общей поддержки», — сказала вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев напомнил, что 30 лет назад ООН провозгласила Международный день инвалидов. «Наша страна проделала большой путь по организации работы с людьми с ограниченный возможностями здоровья, для создания достойной комфортной среды для них. Эти люди подают нам пример мужества и силы», — отметил вице-спикер СФ.

По мнению сенатора от Самарской области Андрей Кислова, для художников с ограниченными возможностями важно не только самовыражение в своем творчестве, но и возможность представить свои произведения публике: "Творческая  самореализация помогает им преодолевать препятствовать и вдохновляет на новые шаги вперед. Уверен, что в будущем у каждого из них будет еще не одна выставка",- отметил парламентарий.

В открытии выставки приняли участие сенаторы, президент Благотворительного фонда «Неограниченный мир» Елена Гудович, руководитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер, представители Министерства культуры России, Герой Советского Союза, насельник Высокопетровского монастыря, инок Киприан, художники.

Открывшуюся в СФ выставку поддержало агентство Россотрудничество, поэтому в 2023 году работы отправятся в «Русские дома» за рубежом – в Казахстан, Армению и Узбекистан.

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