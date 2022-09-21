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Он является создателем и художественным руководителем таких музыкальных групп, как «Любэ», «Иванушки International», автором песен «Комбат», «Тополиный пух», и других.
Путин присвоил звание народного артиста России Игорю Матвиенко
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Путин присвоил звание народного артиста России Игорю Матвиенко

21 сентября 2022 23:59
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Он является создателем и художественным руководителем таких музыкальных групп, как «Любэ», «Иванушки International», автором песен «Комбат», «Тополиный пух», и других.

Продюсеру и композитору Игорь Матвиенко присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий приказ президент РФ Владимир Путин подписал в среду, 21 сентября, пишут "Известия".

«Присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации» Матвиенко Игорю Игоревичу», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Матвиенко родился 6 февраля 1960 года в Москве. В 1980-х годах окончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова.

Он является создателем и художественным руководителем таких музыкальных групп, как «Любэ», «Иванушки International», автором песен «Комбат», «Тополиный пух», и других. Также работает с Викторией Дайнеко, группами «Корни», «Фабрика» и «Город 312». В разные годы продюсировал Женю Белоусова, Сати Казанову и других звезд отечественной эстрады. Матвиенко — член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, глава экспертного совета Фонда культурных инициатив.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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