Путин присвоил звание народного артиста России Игорю Матвиенко

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Продюсеру и композитору Игорь Матвиенко присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий приказ президент РФ Владимир Путин подписал в среду, 21 сентября, пишут "Известия".

«Присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации» Матвиенко Игорю Игоревичу», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Матвиенко родился 6 февраля 1960 года в Москве. В 1980-х годах окончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова.

Он является создателем и художественным руководителем таких музыкальных групп, как «Любэ», «Иванушки International», автором песен «Комбат», «Тополиный пух», и других. Также работает с Викторией Дайнеко, группами «Корни», «Фабрика» и «Город 312». В разные годы продюсировал Женю Белоусова, Сати Казанову и других звезд отечественной эстрады. Матвиенко — член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, глава экспертного совета Фонда культурных инициатив.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем