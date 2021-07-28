Путин поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с юбилеем

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Президент Владимир Путин поздравил актрису, народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с юбилеем, передает ТАСС.

"Вы внесли большой вклад в отечественный кинематограф, создали яркую палитру запоминающихся образов. Ваш талант, актерское мастерство, верность искусству и избранной профессии заслужили широкое признание коллег и многочисленных зрителей", - говорится в телеграмме главы государства, текст которой опубликован в среду на сайте Кремля.

Путин пожелал имениннице доброго здоровья, благополучия и творческого вдохновения.

Российская актриса Наталия Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве. Снималась в фильмах "Стакан воды", "Принцесса цирка", "Законный брак", "Берег" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1971, 1985), самая молодая обладательница этой премии в истории отечественного кинематографа - впервые удостоена ее в возрасте 19 лет (за роль в фильме "У озера").

Фото: ТАСС