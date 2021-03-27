Прямо сейчас! Лауреатов "Театрального Приволжья" выбирают в прямом эфире

97

Прямо сейчас! Болеем за наших! Лауреатов фестиваля "Театральное Приволжье" выбирают в прямом эфире!

Стартовала самая интересная и самая волнительная часть фестиваля – голосование экспертного жюри и определение победителей.

Желаем победы и болеем за наших ребят из Творческого об-ния «СТО» (МБУК г.о. Самара «Самарский молодёжный драматический театр «Мастерская», спектакль «Френдзона») и Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек»(МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара, спектакль «Шинель»).