Программа культурных мероприятий в Самарской области на этой неделе

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Анонс культурных событий недели.

13 марта в 18:30 в Самарской филармонии состоится концерт «День рождения великого кантора».

14 марта в 11:00 в Самарской областной научной библиотеке стартует неделя мастер-классов «Погружение в профессию». Преподаватели и студенты учреждений среднего профессионального образования познакомят старшеклассников с азами различных профессий. В 18:00 библиотека приглашает на встречу проекта «Юридический ликбез» - «Не дай себя обмануть: новое в законодательстве о защите прав потребителей». Спикеры: Екатерина Дмитриевна Кащихина – главный специалист, эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роскомнадзора по Самарской области и Трифонов Илья Александрович – руководитель Центра бесплатной юридической помощи Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, генеральный директор компании «Скорая юридическая помощь».

14 марта в 14:00 Модельная библиотека –филиал №2 г.Сызрань приглашает на библиоквест «Тайна пропавшей рукописи».

14 марта в 15:30 в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет лекция «История русской письменности», приуроченная ко Дню православной книги. Лекцию проведет руководитель отдела по делам молодежи, иеромонах Герасим (Вертей).

14 марта в 18:30 Самарская филармония приглашает на концерт «Музыка пылающего сердца». На сцене солист Карельской государственной филармонии Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина) и солист Самарской государственной филармонии Павел Назаров (фортепиано).

15 марта в 11:00 в Самарской областной библиотеке для детей пройдет «День открытых дверей»: программа мероприятий, посвященная Дню рождения библиотеки. В 11:00 «В гостях на Невской» пройдет «квартирник» для приглашенных друзей библиотеки.

В 10:30 для дошкольников пройдет литературно-творческое занятие «Я все смогу»: по книге П. Рейнольдс «Точка». В 17:00 пройдет семейный праздник для читателей и их родителей «Семья и книга – навсегда». В 17:30 – пройдет награждение авторов творческих работ, которые легли в основу набора открыток к 85-летию библиотеки. А в 18:00 начнется станционная игра «Семь идей для всех друзей».

15 марта в 18:00 в театре «СамАрт» премьера мюзикла по пьесе Е. Шварца «Обыкновенное чудо». Билеты на мюзикл школьникам и студентам можно приобрести по Пушкинской карте.

15 марта в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на занятие «школы мастерства», мастер-класс по реставрации книг в домашних условиях. В этот раз участника мастер-класса смогут узнать как отремонтировать корешок любимой зачитанной книги, а также испорченную переплетную крышку.

15 марта в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередную лекцию философской школы «Симпозион» - судьба нетворческого большинства». Лектор - Огнев Александр Николаевич, кандидат философских наук.

15 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета «Эсмеральда» – балет Цезаря Пуни, написанный по канонам романтического театра середины XIX века по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

16 марта в 15:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет лекция «История гендерных праздников: Международный женский день». С лекцией выступит Попкова Людмила Николаевна - кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.

16 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра драмы им.М.Горького – «Тартюф» - интерпретация классики с роскошными костюмами, поражающими воображение декорациями и блестящими актёрскими работами.

16 марта в 18:30 в Самарской филармонии пройдет концерт «Англия», на сцене участники камерного оркестра «Volga Philharmonic».

16 марта в 19:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт «Музыкальный серфинг с Михаилом Тоцким». Исполнители: Михаил Тоцкий (баян, бандонеон) и Русский оркестр филармонии.

17 марта в 11:00 в с. Печинено пройдет литературный праздник для детей от 6 до 14 лет в рамках областного проекта Самарской областной детской библиотеки «Книжный караван: Передвижные выставки лучших книг для детей и подростков». На торжественном открытии ребят будет ждать литературный праздник: презентация новых книг современных писателей, выставка необычных интерактивных изданий, подвижные игры со сказочным персонажем, эстафеты, призы.

17 и 18 марта с 14:00 в Историческом парке пройдет итоговый областной турнир среди школ по настольной игре «Путь к Победе. Ржев».

17 марта в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета «Пиковая дама» Петра Чайковского – визитная карточка российского оперного наследия, одна из немногих русскоязычных опер, закрепившихся в международном репертуаре.

17 марта в 18:30 в Драматическом театре им. А.Н. Толстого г.Сызрань премьера – комедия М.Себастьяна «Безымянная звезда».

18 марта в 11:00 в музее им.Алабина пройдет занятие «Жаворонки» просветительской программы «Музей для малышей». На занятии «дети узнают как раньше закликали весну, какое делали обрядовое печенье в разных регионах страны, какую роль в наступлении весны играют птицы. Затем дети вместе с родителями примут участие в мастер-классе по изготовлению птички из ткани.

18 марта в 11:00 и 13:00 в Краеведческом музее г.Сызрань пройдет интерактивная программа выходного дня «Семейные выходные в музее» «На дне древнего моря».

18 марта в 12:00 в музее Алабина стартуют «Ступеньки истории. Сделано в Самаре» - занятие музейной программы рассказывает о знаковых брендах Самары, о тяжелой промышленности, авиационных заводах и космическом машиностроении.

18 марта в 14:00 от Дома-музея М.В. Фрунзе стартует пешеходная экскурсия по улицам Самары, мимо зданий, памятников и мест, где разворачивались тревожные события Революции и Гражданской войны в городе, в период с 1917 по 1919 г.г. В конце экскурсии участники посетят Дом-музей М.В. Фрунзе.

18 марта в 16:00 в музее Модерна стратует лекция «От модерна до авангарда». История влияния эстетики модерна на авангардное искусство. Лектор: Илья Саморуков.

18 марта в 16:00 Самарский театр кукол приглашает на премьеру - спектакль «Разноцветная книга». Он отправляет в путешествие, где каждый вместе с музыкантом и его куклой Бумбурум при помощи волшебной шапки может обратиться в стрекозу на летней поляне, стать дельфином в синем море, пройти верблюдом по пескам пустыни.

18 марта в 18:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт-открытие Фестиваля к 150-летию С. В. Рахманинова. Исполнители: Константин Емельянов (фортепиано) и Симфонический оркестр филармонии.

18 марта в 18:30 на сцене Самарской филармонии победитель международного конкурса В. Беллини (Италия) Олеся Гордеева (сопрано) вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением маэстро Льва Дунаева исполнит Концерт для голоса с оркестром Р. Глиэра.

19 марта в 11:00 и 13:00 на сцене Самарского театра оперы и балета - детская опера «Репка». Длительность оперы всего 30 минут, и она отлично подходит для малышей.

19 марта в 11:00 на сцене Самарской филармонии сказочная постановка «Дюймовочка».

19 марта в 15:00 в музее им.Алабина стартует экскурсия «Влюбляем в музей», на которой директор музей Андрей Кочетков проведет экскурсию по наиболее значимым, любимым, и ценным для него экспонатам музея Алабина.

19 марта в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт «Музыка космоса», исполнители: Струнный квартет филармонии, ведущая – Дарья Воинова.

19 марта в 15:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета - балет «Наяда и рыбак. Шопениана. Половецкие пляски».

19 марта в 17:00 в Тольяттинской филармонии пройдет вечер сольной фортепианной музыки в рамках Фестиваля к 150-летию С. В. Рахманинова. Исполнитель: Константин Емельянов (фортепиано).

Фото: департамент информационной политики СО