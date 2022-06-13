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Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
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Программа культурных мероприятий в регионе 

13 июня 2022 15:21
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Анонс культурных событий недели. 

14 июня в 09:45, 11:00, 12:30, 18:00 Самарский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «38 попугаев» в рамках гастролей Красноярского театра кукол.


14 июня в 15:00 Виртуальный концертный зал Тольяттинской филармонии приглашает на трансляцию «История одного шедевра» - Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Музыкальный журналист Артём Варгафтик расскажет о появлении знаменитого Второго фортепианного концерта Рахманинова. Музыку исполнит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. Дирижёр – Александр Земцов.

14 июня в 17:00 Самарский государственный институт культуры открывает летнюю резиденцию арт-проекта «Мастер и ученики». Во вторник состоится презентация нового творческого городского пространства на базе третьего учебного корпуса СГИК -Молодежного концертно-театрального комплекса «Дирижабль». Откроет цикл событий выставка Олега Емельянова и его студентов «Нити творчества».

15 июня в 10:10, 12:00, 18:00 Самарский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Щелкунчик»» гастролей Красноярского театра кукол

15 июня в 11:00 на сцене Тольяттинской филармонии прозвучит музыкально-литературная программа «Буратино». Песни и музыку А. Рыбникова из кинофильма «Приключения Буратино» исполнят джаз-оркестр и солисты филармонии. Дирижер – Валерий Мурзов

15 июня в 11:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина состоится мероприятие «Музейная среда для детей», на котором будут проводиться мастер-классы, связанные с профессиями музейных работников (экскурсовод, археолог, ботаник, геолог, дизайнер, этнограф, музейный художник, реставратор).

15 июня в 11:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина пройдет встреча «Великий государь великого государства» для школьников, во время которого они узнают о вкладе Петра I в развитие Самарского края, о его визитах, основанных им заводах и другой деятельности.

15 июня в 18:00 Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает на встречу «Книжный сомелье». В рамках первой летней встречи проекта актриса Самарского театра юного зрителя «СамАрт», лауреат премии «Самарская театральная Муза-2014» Вероника Львова расскажет о своих любимых книгах.

15 июня в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета покажет премьеру сезона – спектакль «Весы» по пьесе Евгения Гришковца

16 июня в 10:15, 11:30, 18:00 Самарский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Стойкий оловянный солдатик» в рамках гастролей Красноярского театра кукол

16 июня в 18:00 Самарский областной художественный музей представит фотовыставку мастера международной постановочной фотографии Клауса Рудольфа (г. Штутгарт).

16 июня в 18:30 от Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина стартует пешеходная экскурсия «Религиозные образы Самары»

16 июня в 19:00 в музее им. П. В. Алабина состоится лекция от «Школы велотуризма». Тема: «Перевозка снаряжения на велосипеде».

16 июня в 19:00 Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает на программу, посвященную Дню автомобилиста в рамках летнего библиотечного проекта «Молодёжный проспект». До 21 часа будут работать тематические лектории, пройдут мастер-классы на свежем воздухе.

16 июня в 19:00 в областной универсальной научной библиотеке состоится лекция Константина Позднякова «Pro Rock: что так, а что не так с биографиями и автобиографиями рок-музыкантов?» в рамках Просветительского проекта «Умный четверг»

16 июня в 19:00 Тольяттинская филармония юбилейным концертом отметит 30-летие Симфонического оркестра. Дирижер – Игорь Мокеров, солист – Даниил Крамер

17 июня в 09:45, 12:00 Самарский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Собака Пес»» гастролей Красноярского театра кукол

17 июня в 11:00 в СамАрте покажут Сказочное музыкальное путешествие «Кот в сапогах»

17 июня в 14:00 Самарский зоопарк отметит Всемирный день крокодила. Заведующий отделом «Акватеррариум» Балтушко Андрей расскажет об истории возникновения этих рептилий, их отличительных особенностях от аллигаторов, образе жизни и способе охоты. В завершение мероприятия для гостей зоопарка проведут показательное кормление крокодилов

18 июня в 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на Кинолекторий «Свежий взгляд» - просмотр и обсуждение фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих. Режиссер Никита Михалков»

18 июня в 18:00 Тольяттинская филармония приглашает на программу к своему 30-летию: The Best in Jazz. На концерте прозвучит музыка и песни из кино, которые исполнят солисты филармонии.

19 июня в 19:00 в Самарской государственной филармонии состоится юбилейный концерт финалистки 3-го сезона телешоу «Голос» Мариам Мерабовой.

 

Фото:   минкульт СО

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