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Продолжается строительство 3-й очереди здания Самарского ТЮЗа. Срок завершения реконструкции СамАрта – весна-осень 2024 года. Работы проходят в рамках нацпроекта «Культура».

Сейчас работы выполнены на 50%: выстроена коробка здания, в котором есть 4 этажа, включая цокольный. На каждом этаже зрителей ждут интересные и неожиданные пространства. На цоколе – стоянка на 8-10 машин (для маломобильных граждан). На 1-м этаже – достаточно большое фойе, имеющее по периметру игровые галереи и входы и выходы в малый (на 120 мест) и большой (на 200 мест) зрительные залы. Здесь же расположится входная группа, что даст возможность одновременно разместить зрителей, прибывших на спектакли Новой сцены. На 2-м этаже разместиться репетиционный зал таких же параметров, как и малая сцена. В пространстве 3-го этажа можно будет проводить различные творческие мероприятия. Все фойе предполагают наличие возможных планировочных мобильных пространств для размещения различных театральных проектов.

Зрительские ряды с креслами во всех залах трансформируются под любую задачу режиссера-постановщика.

Согласно плану всей реконструкции Самарского ТЮЗа после завершения последнего этапа строительства площадь 3-й очереди составит 7 тысяч квадратных метров, общая площадь – 21 тысячу квадратных метров, что очень отличается от прежнего здания театра, которое ТЮЗ получил в 90-е годы, — 1800 квадратных метров.

«На завершающей стадии строительства 3-й очереди планируем закупку театрального оборудования, дизайнерские работы и благоустройство прилегающей территории. Реконструкция театра позволит одновременно проводить 5 спектаклей на всех сценических площадках. Шестая площадка — театральный дворик, специально предназначенный для возможных сценических действий, как летом, так и зимой. Общее пространство театрального комплекса займет интересную точку на карте города — здание СамАрта окружают «литературные» улицы – улица Льва Толстого, переулок Тургенева и переулок Гончарова» — поделился планами исполнительный директор театра Сергей Соколов.

Фото: минкульт СО