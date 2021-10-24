Принимаются заявки на конкурс цирковых коллективов «Цирк зажигает огни», который пройдет в Чапаевске

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В ноябре в Чапаевске пройдет в заочном формате Межмуниципальный (открытый) фестиваль-конкурс цирковых коллективов «Цирк зажигает огни».

Фестиваль-конкурс пройдет при поддержке Самарского государственного цирка им. О. Попова.

К участию в фестивале-конкурсе приглашается цирковые коллективы культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования Самарской области и других регионов России, а также отдельные исполнители.

Прием заявок до 10 ноября. Результаты будут объявлены 22 ноября.

Анкеты-заявки и видеоматериалы принимаются по e-mail: festchap@mail.ru с пометкой «Цирк зажигает огни».

Фото: минкульт СО