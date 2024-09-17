Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"

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Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Антигона» по пьесе Жана Ануя.

Война в Фивах окончена. Братья Этеокл и Полиник погибли. Тело Полиника, как предателя, должно быть оставлено непогребенным. Любой, кто осмелится нарушить указ, будет жестоко казнён. Антигона, дочь предыдущего царя Эдипа, мучается от кровной связи с братом Полиником - его труп лежит на улице, его тень скитается в паутине сознания.

Креон, царь Фив, предстает не просто властным правителем, а трагической фигурой, пытающимся обеспечить стабильность в государстве. Его конфликт с Антигоной - это столкновение двух непримиримых точек зрения на долг и справедливость.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Возрастная категория: 16+