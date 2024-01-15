Премьеру спектакля "Шагаем за Маяковским" покажут в Самарском театре "Город"

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В среду, 17 января в 18:30 Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Шагаем за Маяковским»

поэтический спектакль по стихотворениям Владимира Маяковского.

Маяковский не только изменил ритм, не только развязал руки метафоре, но и повлиял на многих современников и последователей. Стиль Маяковского уникален, он был настоящим новатором в стихосложении: бешеная энергия его стихов сочетается с лиричностью, камерностью. Огромный рост, широкий шаг, большое сердце, которому всего лишь требуется маленький кусочек любви. Сколько чувств уживается в этом Большом человеке, достаточно ли он большой, для Таких чувств?

Будем говорить про трагедии Маяковского. Огромные и крошечные. Стихотворения Маяковского вне времени. Спустя 130 лет его фигура актуальна, свежа и недостижима.

Мы идем по следам величайшего поэта. Предлагаем Вам прогуляться с нами!

Продолжительность: 60 минут

Возрастная категория: 6+

Место: пр. Ленина, 14 А (Областная научная библиотека)