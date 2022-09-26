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Премьерой оперетты Дмитрия Шостаковича в Самаре открылся второй международный фестиваль искусств "Шостакович. ХХ век"

26 сентября 2022 12:23
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Премьерой оперетты Дмитрия Шостаковича в Самаре открылся второй международный фестиваль искусств "Шостакович. ХХ век"

«Как вы поживаете? Как успехи множатся?» В Шостакович Опера Балет состоялась динамичная, захватывающая, зрелищная премьера оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черёмушки». 23 сентября прошёл первый спектакль, которым открылся второй международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век».

За дирижёрским пультом – дирижёр-постановщик, художественный руководитель и главный дирижёр театра Евгений Хохлов. Режиссёр-постановщик – Михаил Панджавидзе, художник-постановщик – Александр Костюченко (1958-2019), художник-реконструктор – Александр Пырялин, художник по костюмам – Елена Соловьёва, художник по свету – Эмиль Авраменко, видеоконтент – Гарри Гуммель, хормейстер-постановщик – Максим Пожидаев, хореограф-постановщик – Юлиана Малхасянц.

Основная тема оперетты перекликается с отечественной историей 1950-х–60-х годов. В ней рассказывается о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельные, собственные в новостройках. Не обходится и без смешных и трогательных ситуаций, сопутствующих этому «великому переселению».

В интервью СМИ художественный руководитель фестиваля «Шостакович. ХХ век» Алексей Трифонов отметил: «В этом году мы решили сделать акцент на симфоническом творчестве Дмитрия Шостаковича, у нас пройдёт серия концертов. А открыть фестиваль мы решили замечательной опереттой Дмитрия Шостаковича. Мне кажется, что сейчас важно получить позитивную энергию, а в оперетте такой заряд есть».

Перед началом спектакля к зрителям обратилась министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, которая поздравила всех жителей региона с открытием фестиваля: «Сегодня в музыке Дмитрия Шостаковича и композиторов ХХ века мы заново открываем для себя новые смыслы. Конечно, то, что мы слышим сегодня из нашего контекста, опыта, положения, – немного не то, что слышали современники Дмитрия Шостаковича. Но на то это и великие произведения, чтобы оставаться актуальными через десятилетия. Я желаю всем зрителям и участникам хорошего фестиваля!».

Второй международный фестиваль «Шостакович. ХХ век» проходит с 23 сентября по 2 октября в Самаре и Тольятти. Организатор фестиваля – Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича (Шостакович Опера Балет). Автор концепции и художественный руководитель – Алексей Трифонов.

В этом году фестиваль предлагает зрителям музыкальные программы с акцентом на XX век. Программа фестиваля наполнена различными жанрами – балетные спектакли, оперетта, симфонические и камерные концерты. В художественный совет фестиваля входят выдающиеся российские музыканты, композиторы, музыковеды, а его почетными сопредседателями являются вдова Дмитрия Шостаковича Ирина Шостакович и его сын Максим Шостакович.

События фестиваля проходят на площадках театра Шостакович Опера Балет, Самарской филармонии и Тольяттинской филармонии.

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