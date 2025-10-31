Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». 
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна.
«Ночь искусств»: в САТОБ пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь»
Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений. 
Завершена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.
«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу
Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025-2026 гг. штаммы вирусов гриппа.
1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 

31 октября 2025 16:30
82
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.

Не многим музыкантам в наши дни удается столь же искусно будоражить воображение слушателя, как это выходит у Карла Дженкинса и его проекта ADIEMUS. Одновременно являясь классическими, популярными и этническими, его произведения строятся на умелом совмещении народных инструментов, оркестра и человеческого голоса. Удивительно только, как в столь некоммерческом жанре композитору удается сочинять музыку, которая годами не покидает хит-парады. Неужели люди наконец–то научились понимать голоса Земли и музыку Вселенной?!  (12+)

ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора и мультиинструменталиста, исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие. Все части исполняются в сопровождении симфонического оркестра, а вокальные партии, по замыслу композитора, должны звучать как еще один дополнительный инструмент.

Исполнители:
ДЖАЗ-ХОР Свердловской государственной детской филармонии. Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Марина Макарова

Солисты:
лауреат международных конкурсов, солистка театра «Новая опера» им. Е.В.Колобова, приглашённая солистка Большого театра Ирина Костина (сопрано)
заслуженная артистка Красноярского края, солистка Красноярского музыкального театра Марина Вишневская (джазовый вокал)
Сергей Клевенский (мультиинструменталист, этнические духовые инструменты)

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии
Василий Колода (конга, бонго)
Дмитрий Сарасек (саксофон)
Анна Хромова (аккордеон)

Дирижер – лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», дирижер театра «Новая опера» им. Е.В.Колобова Дмитрий Волосников.

 

Фото:   минкульт СО

 

