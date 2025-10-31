Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 

82

Не многим музыкантам в наши дни удается столь же искусно будоражить воображение слушателя, как это выходит у Карла Дженкинса и его проекта ADIEMUS. Одновременно являясь классическими, популярными и этническими, его произведения строятся на умелом совмещении народных инструментов, оркестра и человеческого голоса. Удивительно только, как в столь некоммерческом жанре композитору удается сочинять музыку, которая годами не покидает хит-парады. Неужели люди наконец–то научились понимать голоса Земли и музыку Вселенной?! (12+)



ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора и мультиинструменталиста, исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие. Все части исполняются в сопровождении симфонического оркестра, а вокальные партии, по замыслу композитора, должны звучать как еще один дополнительный инструмент.



Исполнители:

ДЖАЗ-ХОР Свердловской государственной детской филармонии. Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Марина Макарова



Солисты:

лауреат международных конкурсов, солистка театра «Новая опера» им. Е.В.Колобова, приглашённая солистка Большого театра Ирина Костина (сопрано)

заслуженная артистка Красноярского края, солистка Красноярского музыкального театра Марина Вишневская (джазовый вокал)

Сергей Клевенский (мультиинструменталист, этнические духовые инструменты)



Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии

Василий Колода (конга, бонго)

Дмитрий Сарасек (саксофон)

Анна Хромова (аккордеон)



Дирижер – лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», дирижер театра «Новая опера» им. Е.В.Колобова Дмитрий Волосников.

Фото: минкульт СО