Премьера спектакля "Нездешний вечер" пройдет в Самарском театре "Город"

27 февраля в 18:00 Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нездешний вечер».
Это спектакль, в котором звучат стихи поэтов серебряного века и внутри которого создается пространство вне времени, вне эпохи, вне политики. Спектакль, который можно смотреть каждый раз заново, потому что в зрительном зале всегда появляются новые персонажи и голоса, умеющие слышать и видеть небо.
Постановка - Елена Болотина
Хореограф - Ирина Боровкова
Костюмы - Наталья Гавриш
Продолжительность: 1 час 15 минут
Возрастная категория: 12+
Место: ул. Ленинградская, 31 (Kowalski club).
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