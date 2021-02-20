Премьера спектакля "Нездешний вечер" пройдет в Самарском театре "Город"

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27 февраля в 18:00 Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нездешний вечер».

Это спектакль, в котором звучат стихи поэтов серебряного века и внутри которого создается пространство вне времени, вне эпохи, вне политики. Спектакль, который можно смотреть каждый раз заново, потому что в зрительном зале всегда появляются новые персонажи и голоса, умеющие слышать и видеть небо.

Постановка - Елена Болотина

Хореограф - Ирина Боровкова

Костюмы - Наталья Гавриш

Продолжительность: 1 час 15 минут

Возрастная категория: 12+

Место: ул. Ленинградская, 31 (Kowalski club).