Премьера музыкально-драматического спектакля «Два благородных дона» состоялась в Самарском театре драмы

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Любовь к прекрасной даме, любовь к правде, любовь к власти, любовь к родственнику и опальному поэту… Всё в премьере Самарского академического театра драмы им. М. Горького «Два благородных дона» (16+) смешивается в клубок противоречий, и кто же сделает шаг, чтобы его распутать?

7, 8 и 9 июня первые зрители нового музыкально-драматического спектакля самарских авторов Леонида Острецова и Александра Немировского и композитора Андрея Колесникова узнали ответ на этот вопрос.

Показы прошли с огромным успехом. Одним из первых зрителей стал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, который высоко оценил спектакль. Самарский театр драмы — первый театр, который посетил глава региона. В своём отзыве он написал: «Замечательная постановка, наши артисты и сотрудники театра — лучшие».

Спектакль стал участником конкурса премии «Музыкальное сердце театра» – единственного российского федерального проекта, работающего с музыкальным театром на конкурсной основе во всём его многообразии: рок-опера, мюзикл, оперетта, лайт-опера, опера-драма, рэп-опера и другие виды (за вычетом классической оперы). В этом году финальные мероприятия и показы спектаклей пройдут в Самаре и Тольятти с 15 по 25 ноября.

Режиссёр–постановщик – Джемма Аветисян (Новосибирск)

Художник–постановщик – Екатерина Малинина (Санкт–Петербург)

Режиссёр по пластике – Ярослав Францев (Москва)

Сценический бой – Алексей Егоршин

Художник по свету – Игорь Тупикин (Санкт–Петербург)

Хормейстер – заслуженный деятель искусств РФ Наталья Герасимова

Педагог по вокалу – Влада Филиппова

Консультант по вокалу – Анна Могутина (Москва)

Фотограф – Евгения Смирнова

Фото предоставлено пресс–службой Самарского академического театра драмы им. М. Горького