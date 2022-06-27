Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета

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29 июня на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоится премьера оперы Рустама Сагдиева «Репка». 0+

Бывает, что жизнь преподносит нам сюрпризы. Иногда они приятные: хорошо, когда репка вырастает большая-пребольшая. Но тогда возникает проблема – как же ее вытащить? Только сообща, помирившись и оставив в стороне все разногласия.

Чтобы знакомая всем с детства сказка стала самой настоящей оперой, пусть и рассчитанной на очень маленького зрителя, в сюжет были внесены дополнения. Кроме привычных персонажей, здесь действуют и новые герои –деревья и птицы, а также рассказчик-Скоморох.

«Репка» – первая опера композитора Рустама Сагдиева. Мариинский театр предложил ему написать детскую оперу на русскую тему, фольклорность которой проявлялась бы не только в музыке, но и в текстах, и в сюжете. «Основной материал оперы – это песни из разных регионов России, несколько стилизованные, видоизмененные, но все равно узнаваемые. В каком-то смысле эту оперу можно назвать хрестоматией русского фольклора для детей», –резюмирует автор. С тех пор он успел создать еще несколько опер для детей и взрослых.

Постановщица спектакля Татьяна Наумова, будучи актрисой и режиссером театра «СамАрт», имеет большой опыт создания спектаклей для юной аудитории. Она говорит так: «Сказка "Репка" – одна из первых, к которым приобщаются дети в самом раннем возрасте. Наша сказка – это первое вхождение в мир оперы. Сказка учит преемственности поколений и взаимопомощи. В любой, даже самой дружной, семье случаются ссоры и разногласия, и при этом сказка показывает, что любую проблему легче решить сообща, чем в одиночку, и даже вклад самых маленьких в общее дело приносит пользу. И если вы давно не держались друг за друга – то самое время... Тянем-потянем...».

Премьерные показы состоятся 29 июня в 11:00 и 14:00, 2 июля в 11:00.