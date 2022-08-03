Представитель Самарского музея имени П.В. Алабина стал победителем конкурса Фонда Потанина «Музей 4.0»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В августе всем должникам нужно заплатить за холодную воду.
93 самарские квартиры отключили от водоотведения за долги перед «РКС-Самара»
Самарец нашел телефон, снял с карты 8 тысяч и сдал гаджет в ломбард
Самарец нашел телефон, снял с карты 8 тысяч и сдал гаджет в ломбард
В Борском районе пьяный водитель перевернул машину
В Борском районе пьяный водитель перевернул машину
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
«Лето в стиле ГТО»: физкультурно-спортивная акция улучшает рейтинг региона
«Лето в стиле ГТО»: физкультурно-спортивная акция улучшает рейтинг региона
Вместе с реконструкцией моста в районе Кинеля начнутся работы на городском водозаборе
Вместе с реконструкцией моста в районе Кинеля начнутся работы на городском водозаборе
Подать заявление на сохранение прожиточного минимума при исполнительном производстве можно на Госуслугах
Подать заявление на сохранение прожиточного минимума при исполнительном производстве можно на Госуслугах
В Самаре будет проведён прием граждан по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование
В Самаре пройдет прием граждан по вопросам реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.16
-1.89
EUR 61.27
-1.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
«Летние вечера духовой музыки» Дома офицеров Самарского гарнизона набирает обороты
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Представитель Самарского музея имени П.В. Алабина стал победителем конкурса Фонда Потанина «Музей 4.0»

3 августа 2022 10:09
182
Представитель Самарского музея имени П.В. Алабина стал победителем конкурса Фонда Потанина «Музей 4.0»

 

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги пятого цикла грантового конкурса «Музей 4.0» в рамках программы «Музей без границ». В результате были поддержаны 16 музейных проектов, которые предлагают оригинальные решения традиционных задач развития музея и инициируют положительные изменения в общественной и профессиональной среде. В их числе проект «Сохранить как...» представителя Государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина» Андрея Кочеткова.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Особенностью пятого цикла конкурса «Музей 4.0» стала еще более обширная, чем ранее, представленность регионов. География конкурса становится все разнообразнее: заявки были поданы из 69 регионов России, организации из 41 региона вышли в финал, из 15 регионов – победили в конкурсе. Круг тем, с которыми работают заявители, дает возможность решать широкий спектр задач, задействуя культуру в качестве центрального инструмента. Желаем победителям успехов в реализации их проектов!»

Традиционно отличаются разнообразием типы организаций-заявителей: заявки на конкурс подавали не только музеи (126), но также НКО (59), организации сферы культуры (34), образовательные учреждения – школы, университеты и учреждения дополнительного образования (46). В финал вышло 86 заявок.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
88
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
633
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022  13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
896
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
30 июля 2022  13:40
31 июля футболисты «Крыльев Советов» проведут первый домашний матч в новом сезоне
1026
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022  10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
3522
Весь список