Представитель Самарского музея имени П.В. Алабина стал победителем конкурса Фонда Потанина «Музей 4.0»

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Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги пятого цикла грантового конкурса «Музей 4.0» в рамках программы «Музей без границ». В результате были поддержаны 16 музейных проектов, которые предлагают оригинальные решения традиционных задач развития музея и инициируют положительные изменения в общественной и профессиональной среде. В их числе проект «Сохранить как...» представителя Государственного бюджетного учреждения культуры «Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина» Андрея Кочеткова.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Особенностью пятого цикла конкурса «Музей 4.0» стала еще более обширная, чем ранее, представленность регионов. География конкурса становится все разнообразнее: заявки были поданы из 69 регионов России, организации из 41 региона вышли в финал, из 15 регионов – победили в конкурсе. Круг тем, с которыми работают заявители, дает возможность решать широкий спектр задач, задействуя культуру в качестве центрального инструмента. Желаем победителям успехов в реализации их проектов!»

Традиционно отличаются разнообразием типы организаций-заявителей: заявки на конкурс подавали не только музеи (126), но также НКО (59), организации сферы культуры (34), образовательные учреждения – школы, университеты и учреждения дополнительного образования (46). В финал вышло 86 заявок.