Поволжский музей железнодорожной техники Куйбышевской магистрали приглашает на «Ночь музеев»

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Поволжский музей железнодорожной техники по традиции присоединяется к акции «Ночь музеев». В рамках мероприятия посетители музея смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами, изготовленными в начале и середине XX века.

В экспозиции музея – макет первого паровоза Черепановых, легендарный паровоз «П-36» и другие образцы раритетной железнодорожной техники. Особую историческую атмосферу празднику придаст знакомство со старинным инвентарем и техническим оборудованием железной дороги. Под открытым небом при ночной подсветке будет представлено более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава.

В программе мероприятия: экскурсии и викторины, демонстрация фильмов об истории российских железных дорог, фотосессии в железнодорожной форме, возможность побывать в паровозе и кабине скоростного электропоезда.

Поволжский музей железнодорожной техники ждет гостей на «Ночь музеев» с 17:00 до 24:00 (время местное) 21 мая по адресу: ул. Литвинова, 332А.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: (846) 303-75-00, 303-75-01.

Вход свободный!