После капремонта открылся Нефтегорский краеведческий музей

После капитального ремонта открылся Нефтегорский краеведческий музей. В 2025 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» здесь отремонтировали фасад и внутренние помещения. Установили системы видеонаблюдения и кондиционирования. А ранее за счет средств нацпроекта «Культура» было приобретено оборудование, которое изменило восприятие информации в экспозиции музея.

В музее представлена информация о достопримечательностях Нефтегорского района, его истории, людях, внесших огромный вклад в развитие города и района. Экспонируются книги, газеты, документы, фотографии, редкие экспонаты из фонда музея, а также предметы, предоставленные жителями г.Нефтегорска, связанные со становлением города, зарождением различных организаций и учреждений на его территории.

«С новосельем, любимый музей! Для меня музей - это добрый остров сокровищ, талантов, сохранение и приумножение человеческих ценностей. Большое спасибо замечательному коллективу музея и всем земных благ и творческого настроя», – поделилась жительница Антонида Бердникова.

В 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», нацпроекта «Семья» и региональной программы «Развитие культуры и Самарской области» продолжена работа по техническому оснащению музеев. В этом году современное оборудование получат Самарский художественный музей, музей Алабина, Музей Рязанова, Краеведческий музей в Сызрани, Тольяттинский краеведческий музей, Историко-краеведческий музей Волжского района.

Фото: минкульт СО