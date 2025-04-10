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Посещаемость российских кинотеатров упала до трехлетнего минимума

10 апреля 2025 10:09
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Посещаемость российских кинотеатров упала до трехлетнего минимума

Отсутствие громких премьер и слабая реклама привели к падению аудитории кинотеатров: посещаемость в начале этого года приблизилась к уровню антирекорда 2022-го. Но кассовые сборы просели не так сильно — из-за подорожавших билетов.

Количество проданных билетов в российские кинотеатры по итогам первого квартала 2025 года оказалось самым низким за последние три года. Это следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. За прошедшие январь—март в кино сходили 39,3 млн зрителей.

Обычно первый квартал становится у кинотеатров основным по посещаемости периодом за год, так как захватывает новогодние каникулы, когда в прокат традиционно выходят фильмы с наибольшим потенциалом сборов. Самое большое за историю наблюдений число зрителей по первому кварталу кинотеатры зафиксировали в январе—марте 2017 года: тогда было продано почти 65 млн билетов.

Абсолютный антирекорд по количеству зрителей кинотеатров за всю историю официальных измерений с 2014 года был зафиксирован три года назад. В первом квартале 2022 года, на который выпало начало специальной военной операции на Украине и массовая отмена голливудских кинопремьер в России, на киносеансы пришли всего 34,2 млн зрителей. Результат начала этого года оказался лучше показателей 2022 года, но хуже, чем в первом квартале 2021-го, когда в большинстве регионов, включая Москву, оставались коронавирусные ограничения.

При падающей посещаемости кассовые сборы кинотеатров тем не менее показывают обратную тенденцию. Результат первого квартала 2025 года стал вторым по доходам за всю историю измерений: по итогам первых трех месяцев площадки продали билеты на общую сумму 17,3 млрд руб. Выше результат был только в первом квартале 2024-го, когда суммарные кассовые сборы достигли 18,4 млрд руб. при посещаемости 50,4 млн зрителей.

Рост кассовых сборов вопреки снижению аудитории напрямую связан с повышением средней стоимости билета в кино. Так, в первом квартале 2025 года поход в кино на одного человека в среднем по стране, по подсчетам РБК на основе данных ЕАИС, стоил 438,8 ₽ Для сравнения: годом ранее этот показатель был на 17% меньше — 365,1 ₽ В январе—марте 2014 года, с которого фиксирует данные ЕАИС, билет в кино стоил в среднем 260 ₽

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