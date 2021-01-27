Подведены итоги регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

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В 2020 году в Агентстве социокультурных технологий прошел заочный межмуниципальный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна – 2020», который является региональным этапом фестиваля «Театральное Приволжье».

Участниками Фестиваля стали коллективы, представляющие 16 городов и районов Самарской области. Всего на фестиваль, посвящённый Году памяти и славы в России, было подано более 80 заявок из 16 муниципальных образований Самарской области.

Фестиваль проходил в заочном формате (жюри оценивало видеозаписи работ участников) по следующим номинациям: «Лучший детский спектакль», «Лучший молодежный спектакль», «Лучший взрослый спектакль», «Художественное слово», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший спектакль, раскрывающий тему Великой Отечественной войны».

Региональное экспертное жюри возглавил Александр Александрович Мальцев – заведующий кафедрой театральной режиссуры, доцент кафедры актерского искусства театрального факультета Самарского государственного института культуры. Члены жюри отметили высокий уровень работ, креативность режиссёрских идей, глубину игры актёров.

Лучшими театральными коллективами, занявшими 1-е места стали:

— в номинации «Лучший молодежный спектакль» — Творческое объединение «СТО» МБУК г.о. Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» (режиссер Степан Белькот) за постановку спектакля по произведению Олжаса Жанайдарова «Френдзона»;

— в номинации «Лучший детский спектакль» — Образцовый театр кукол юного актёра «Аленький цветочек» МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о.Самара (режиссер Виктор Михайлов) за спектакль по повести Н.В. Гоголя «Шинель».

Победители регионального этапа будут рекомендованы областным экспертным жюри к участию в Окружном этапе театрального фестиваля «Театральное Приволжье».

В рамках Фестиваля также прошел конкурс афиш и плакатов к спектаклям. Решением регионального экспертного жюри победителями конкурса признаны:

— Илья Адияков за афишу к спектаклю В. Розова «Вечно живые» (МБОУ ДО «Приволжская детская школа искусств» м.р. Приволжский);

— Дмитрий Устинов за афишу к психологической драме Д.Смирнова «КОН.ВОЙ» (МАУК «Городской Дом культуры» г.о. Кинель).

Учредителями регионального этапа фестиваля выступили Правительство Самарской области, администрация муниципального района Нефтегорский при поддержке Министерства культуры Самарской области, Министерства образования и науки Самарской области, передает пресс-служба облправительства.