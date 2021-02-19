Подведение итогов Фестиваля «Театральное Приволжье» состоится в марте

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18 февраля в Агентстве социокультурных технологий прошло заседание экспертного регионального жюри по определению победителей и призеров Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» из числа участников других регионов Приволжского Федерального округа.

По регламенту определения победителей Фестиваля члены экспертного регионального жюри Самарской области под председательством Александра Александровича Мальцева, заведующего кафедрой театральной режиссуры, доцента кафедры актерского искусства театрального факультета Самарского государственного института культуры, по итогам просмотра видеоверсий спектаклей-финалистов сформировали два региональных рейтинга спектаклей от 1 до 13 (отдельно для детских и молодежных спектаклей).

Помимо оценки спектаклей в целом, региональное экспертное жюри определило лучших, отдельно для молодежных и детских постановок, по четырем номинациям:

— «Лучший актер»;

— «Лучшая актриса»;

— «Лучшая режиссерская работа»;

«Лучший спектакль, раскрывающий тематику года».

Регионально жюри не оценивало спектакли, режиссеров и актеров, которые стали финалистами регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» от Самарской области.

Результаты голосования регионального экспертного жюри будут утверждены протоколом и направлены в Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе.

Видеоверсии спектаклей победителей регионов ПФО можно посмотреть на официальном сайте театральноеприволжье.рф в разделе «Финалисты».

Подведение итогов Фестиваля состоится в марте 2021 года в ходе онлайн-трансляции с поочередным подключением всех регионов округа, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО