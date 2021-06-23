Подарок к 90-летию: у Самарского театра кукол появился новый дом

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В следующем году Самарскому театру кукол исполняется 90 лет. Не каждому театральному коллективу выдается получить к юбилею такой уникальный подарок – новое, прекрасно оборудованное здание, с техническими возможностями, дающими огромный простор для творческой фантазии. Это начало нового витка в жизни театра.

Работы по реставрации и приспособлению здания на ул. Самарской, 95 для размещения в нем Театра кукол начались в 2014 году. Проект предполагал реставрацию корпуса, в котором раньше находился знаменитый в городе ресторан «Аквариум», и строительство нового, на месте снесенного в октябре 2014-го пристроя.

«Театр постоянно находился на арендуемых площадках. Мы вернулись к своим истокам, при этом, благодаря нацпроекту «Культура», мы получили здание-сказку.» – рассказывает директор Самарского театра кукол Ольга Дикушина.

Уже в марте этого года коллектив Самарского театра кукол начал показ спектаклей в обновленном здании. Большой зал вместимостью 250 мест и малый на 50 мест гармонично вписались в историческое здание. В сценической части зрительного зала предусмотрена подъемно- опускная площадка, двадцать линий штанкетов, два люк-провала. И в большом, и в малом зрительном зале установлены специальные кресла-трансформеры, высоту сидений, которых можно менять, что позволяет чувствовать себя комфортно во время представления, как ребёнку, так и взрослому зрителю.

«В первую очередь этот театр построен для детей Самарской области. И всё то, что светлое, доброе, хорошее мы сможем посеять в душах наших маленьких зрителей, закладывается вот здесь, в первом театре. Для нас, как для театра, это большое счастье.» – делится своей радостью Ольга Дикушина.

Фото: минкульт СО