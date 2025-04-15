Победа театра «Самарская площадь» на фестивале патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ!»

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Самарский муниципальный «Драматический театр «Самарская площадь» с победой вернулся с III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ!». Это мероприятие собрало на одной сцене театры из разных уголков страны: Москвы, Чебоксар, Луганска, Ярославля, Камышина, Димитровграда и других городов.

Театр «Самарская площадь» представил на суд жюри и зрителей свой спектакль «Красное вино победы». Он был удостоен двух наград:

Художественный руководитель театра Евгений Борисович Дробышев получил диплом в номинации «ЛУЧШАЯ РАБОТА РЕЖИССЁРА».

Артист Владимир Лоркин был отмечен дипломом в номинации «Лучшая эпизодическая роль».

Организатором фестиваля выступил Саратовский театр оперетты при поддержке Министерства культуры Саратовской области. Основные цели фестиваля — популяризация спектаклей патриотической тематики, развитие взаимодействия со зрителями через разнообразные мероприятия и расширение возможностей для сотрудничества представителей театрального сообщества.