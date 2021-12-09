Я нашел ошибку
Главные новости:
Концерт одного из самых известных и успешных джазовых музыкантов России, пианиста-виртуоза, композитора, аранжировщика, бэнд-лидера Сергея Жилина.
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
Дизайнер библиотеки Елена Новикова создала открытки с цитатами о зиме, настроении, смыслах, которые вызывает самое холодное время года.
В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»
В том числе "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев", "Иваново детство", "Зеркало".
Реставрацию кинолент Андрея Тарковского планируют завершить до конца 2021 года
Юзефович пообещал отдать часть премии на консервацию якутского села Сасыл-Сысыы.
Писатель Леонид Юзефович получил национальную премию "Большая книга" за роман "Филэллин"
Самовольный переход на механику грозит штрафом до 15 тысяч рублей.
Управление автомобилем с механикой грозит крупным штрафом водителям, которые сдавали на права на "автомат"
Он включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей.
Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от СМА "Золгенсма"
Под вниманием инспекторов находились автомобилисты, управляющие транспортными средствами с нечитаемыми номерными знаками.
На автодороге «Ульяновск-Димитровград-Самара» инспекторы ДПС провели мероприятие «Регистрационный знак!»
В настоящий момент объем инвестиций резидентов индустриальных парков региона превышает 21,5 млрд. рублей.
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.25
EUR 83.34
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Писатель Леонид Юзефович получил национальную премию "Большая книга" за роман "Филэллин"

9 декабря 2021 22:06
131
Юзефович пообещал отдать часть премии на консервацию якутского села Сасыл-Сысыы.

Писатель Леонид Юзефович получил национальную премию "Большая книга" за роман "Филэллин". Об этом объявлено на торжественной церемонии, состоявшейся в четверг в Доме Пашкова, передает ТАСС.

Юзефович пообещал отдать часть премии на консервацию якутского села Сасыл-Сысыы.

"Здесь я получал премию "Большая книга" за свой документальный роман "Зимняя дорога". Действие его происходит в Якутии. Я бывал в Якутии и раньше, но я никогда не был в том самом селении, где происходила эта великая битва между красным командиром Иваном Стродом и белым генералом Анатолием Пепеляевым. И вот два месяца назад я туда наконец попал. Это было тяжелое путешествие, но все-таки я его выдержал, в моем возрасте это было непросто. И я хочу сказать, что на меня это произвело настолько сильное впечатление, что оно вообще затмило все, что я видел за последние годы. И вот часть этой премии я отдам на консервацию того, что осталось вот в этом селении Сасыл-Сысыы", - сказал он.

Как заметил в беседе с корреспондентом ТАСС писатель Владимир Березин, роман Юзефовича "Филэллин" написан о любви. Самое ценное в этом сюжете то, что человеческие эмоции оказываются там не архаичными, а понимаемыми вне времени. В чем-то это даже актуальный политический роман, отметил он.

Второе и третье места

Второе место заняла писательница Майя Кучерская с произведением "Лесков: Прозеванный гений". "Ни одна книжка не может появиться на свет, если нет людей, кроме автора, в ней заинтересованных. Тяжело быть писателем, но спасибо, что вы нам в этом помогаете," - отметила Кучерская.

Председатель совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов сказал ТАСС, что потребность в новой биографии Лескова ощущается давно. "Для все большего числа читателей Николай Лесков становится одним из самых важных русских писателей. И при этом по какой-то инерции он все еще числится писателем "второго ряда", - отметил Бутов. Кучерская в своей книге, по его словам, беспристрастна к фактам жизни писателя, не замалчивает сюжетов, которые сейчас определенно назвали бы скандальными, но и не останавливается на них дольше необходимого.

"Главное для нее - внимательное вглядывание в творчество Лескова, осмысление его общественной позиции. И перед нами не просто академическая биография, написанная в строгом ученом стиле. Книга имеет сложную структуру, здесь части с изложением и анализом фактов перемежаются вольными, почти романными главами", - пояснил он.

На третьем месте оказалась работа Виктора Ремизова "Вечная мерзлота". "Вечную мерзлоту" мне помогли делать многие люди. Всем им большая моя признательность. Но особую свою признательность я бы хотел выразить красноярскому обществу "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом - прим. ТАСС). Без их глубокого, серьезного, долгого и самоотверженного труда этой книги просто не было бы", - сказал он. Действие книги "Вечная мерзлота" разворачивается вокруг строительства Трансполярной железной дороги - последнего большого сталинского проекта.

 

Фото:   Артем Геодакян/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 декабря 2021  14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
462
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
9 декабря 2021  13:20
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
299
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
9 декабря 2021  12:43
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
308
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
523
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
655
Весь список