Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне

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Певец Пьер Нарцисс похоронен в Камеруне. Об этом 23 июля сообщила бывшая жена артиста Валерия Калачева, пишут "Известия".

По словам экс-супруги, певца оплакали его родные люди и народы разных стран.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что гроб с телом эстрадного исполнителя Пьера Нарцисса покинул Россию. Самолет с ним вылетел в Камерун.

За день до этого прошла церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Участие в ней приняли родные артиста, а также друзья и коллеги по сцене.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович/"Известия"