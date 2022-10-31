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Песня «Ах, Самара-городок» в исполнении ансамбля Campanella и Ксении Плаксиной прозвучит на Первом канале

31 октября 2022 10:16
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Песня «Ах, Самара-городок» в исполнении ансамбля Campanella и Ксении Плаксиной прозвучит на Первом канале

Песня «Ах, Самара-городок» в исполнении ансамбля Campanella и Ксении Плаксиной прозвучит на Первом канале

Артистки ансамбля Campanella и заведующая кафедрой эстрадно-джазового искусства Ксения Плаксина приняли участие в съемках шоу «Поехали!» на Первом канале.

Выпуск будет посвящен знаменитой песне «Ах, Самара-городок», которая (ориентировочно) родилась на рубеже ХIХ-го и ХХ-х веков.

Композицию в разных стилях исполнят несколько коллективов. Артисты Самарского института культуры представили джазовую версию. Аранжировку специально для съемок проекта написал Павел Плаксин, декан факультета современного искусства и художественных коммуникаций.

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