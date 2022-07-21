Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей

22 июля в 17:30 горожан приглашают на экскурсию «Самарские страницы Эльдара Рязанова».
ПОГОВОРИМ О ТОМ
как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова
почему семья мамы режиссёра переехала в Самару
что за бизнес был у дедушки Рязанова
как жили в Куйбышеве эвакуированные артисты
¨школа будущего режиссёра
Гости посетят рязановские места нашего города.
ВРЕМЯ И МЕСТО
22 июля, пятница, 17:30
Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120)
ЦЕНА
– 250 рублей с человека
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
– 2 часа.
ПРОВЕДУТ ЭКСКУРСИЮ - научные сотрудники музея Татьяна Марцун и Вячеслав Вербовой
12+
Уточнить информацию о мероприятиях можно по телефону 332-05-16 или в социальных сетях музея
https://vk.com/ryazanov_museum,