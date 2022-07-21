Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей

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22 июля в 17:30 горожан приглашают на экскурсию «Самарские страницы Эльдара Рязанова».



ПОГОВОРИМ О ТОМ

как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова

почему семья мамы режиссёра переехала в Самару

что за бизнес был у дедушки Рязанова

как жили в Куйбышеве эвакуированные артисты

¨школа будущего режиссёра



Гости посетят рязановские места нашего города.



ВРЕМЯ И МЕСТО

22 июля, пятница, 17:30

Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120)



ЦЕНА

– 250 рублей с человека



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

– 2 часа.

ПРОВЕДУТ ЭКСКУРСИЮ - научные сотрудники музея Татьяна Марцун и Вячеслав Вербовой

12+

Уточнить информацию о мероприятиях можно по телефону 332-05-16 или в социальных сетях музея

https://vk.com/ryazanov_museum,