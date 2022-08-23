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Первый Детский культурный форум пройдет в Москве с 25 по 27 августа 2022 года. Гостей Форума ждёт насыщенная программа, которая будет состоять более чем из 60 мероприятий просветительского и фестивального формата. Это мотивационные встречи с ведущими деятелями культуры, мастер-классы, экскурсии, арт-школы и лекции.

Форум станет уникальной площадкой, где одаренные дети встретятся друг с другом, педагогами, родителями, культурными, государственными и общественными деятелями для того, чтобы заявить о своем видении развития культуры и собственных потребностях для успешной творческой реализации.

Участниками станут более 1 500 детей из 85 субъектов Российской Федерации. Также подтвердили свое участие представители 11 стран – Республики Беларусь, Южная Осетия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Королевства Бахрейн, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Египта и Абхазии.

Самарскую область на форуме представит делегация воспитанников Приволжской детской школы искусств, у каждого из них немало значительных достижений в сфере культуры и искусств.

Татьяна Коновалова, лауреат районной премии «Одаренные дети» в области хореографического искусства. Лауреат областных и всероссийских конкурсов исполнительского мастерства. Лауреат I степени международного фестиваля хореографического искусства «Волжские созвездия» (город Самара). Волонтер и аниматор. Участница творческого лагеря для одаренных детей в городе Сочи.

Варвара Титаренко, лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов в области театрального и фольклорного искусства. Лауреат I степени Дельфийских игр на территории Самарской области и всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» в номинации «Художественное чтение», лауреат всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», лауреат I степени Областного конкурса «Песни родной земли» г. Самара.

Алена Лимонникова, лауреат районной премии «Одаренные дети» в номинации «Художественное творчество». Лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов в области изобразительного искусства. Лауреат I степени регионального этапа всероссийского конкурса «Театральное Приволжье» г. Самара и всероссийского конкурса «Национальное достояние» городе Москва в номинации «Театральная афиша». Алена будет участвовать в арт-школе «Весточка с форума», её задача будет нарисовать картину с тигром, в рамках акции по сохранению тигров.

Кирилл Денисов, лауреат районной премии «Одаренные дети» в номинации «Эстрадный вокал». Лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов в области вокального искусства. Лауреат I степени межрегионального конкурса «Звучащий мир Волги» (город Самара) и Международного конкурса эстрадного искусства «На крыльях музыки» (город Самара).

Анастасия Полях, лауреат районной премии «Одаренные дети» в номинации «Музыкальное искусство». Лауреат областных, всероссийских конкурсов исполнительского мастерства (фортепиано, синтезатор). Лауреат I степени международного конкурса «Территория успеха» г. Санкт-Петербург. Лауреат II степени международной олимпиады по музыкальной литературе «Musicus iuvenis» в городе Чебоксары. Участница специализированной профильной смены для одаренных детей «Музыкальное творчество» города Самара. 25 августа Анастасия участвует в мастер-классе «Работа с деталями авторского текста» по классу Фортепиано, она исполнит в рамках Форума произведение вместе с педагогом.

Артем Чибриков, лауреат областных и всероссийских конкурсов в области театрального искусства. Лауреат I степени международного конкурса «Star-премиум» в номинации «Художественное чтение» города Кинель. Исполнитель главных ролей в спектаклях образцового учебного театра «Муравейник». Награжден специальным дипломом «За лучшую мужскую роль» областного фестиваля – лаборатории премьерных спектаклей «Театробум».

Наталья Незванкина, лауреат районной премии «Одаренные дети» в номинации «Художественное творчество». Неоднократный победитель всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского в номинации «Лучший доклад» города Москва. Лауреат областных и всероссийских конкурсов театрального искусства в номинации «Художественное чтение». Волонтер, аниматор, экскурсовод школьного музея.

Наташа будет участвовать в Форсайт-сессии – это мероприятие, направленное на проектирование образа будущего в сфере культуры, результатом которого станет создание «Культурного манифеста нового поколения».

Творческую делегацию от Самарской области будет также сопровождать Сергей Степаненко, лауреат районной премии «Одаренные дети» в области театрального искусства. Лауреат Областных и Всероссийских конкурсов исполнительского мастерства. Выпускник Приволжской детской школы искусств.

Просветительская и фестивальная программы стартуют 25 августа. Открытие просветительской программы пройдет в интерактивном формате. Сергей Безруков, Игорь Бутман, Елена Гагарина, Юлиана Слащева, Николай Цискаридзе расскажут свою творческую историю, а также поделятся личным опытом успеха и преодоления вызовов на сессии «Ребенок и культура. Диалог поколений». Итогом встречи станет творческий манифест: от наставников – юным талантам.

Дети – участники программы от 12 до 17 лет – выступят в концертах, примут участие в мастер-классах и лекциях, познакомятся с профессиональными учебными заведениями, пообщаются со своими ровесниками из других регионов России, познакомятся с главными достопримечательностями Москвы.

Среди основных направлений Форума: музыкальное, хореографическое, театральное и изобразительное виды искусств, кино и анимация, музеи и выставки, традиционные и новые медиа. Дополнительно в повестке Форума будут обсуждаться направления, связанные с концепцией дополнительного образования, инклюзией, культурной средой, школами креативных индустрий, Пушкинской картой и другими проектами. Помимо этого, в рамках деловой программы планируется обсудить вопросы духовно-нравственного развития детей, представить лучшие практики работы учреждений культуры с детской аудиторией, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО