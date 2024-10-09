Первая выставка Третьяковки в Самаре завершит работу 3 ноября

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3 ноября закончит работу выставка Третьяковки в Самаре "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" (0+).

Осталось меньше месяца, чтобы посетить выставку "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", где в одной экспозиции было собрано такое количество шедевров национального искусства, пишет Волга-Ньюс.

Впервые после масштабной реставрации зрителям представили знаменитых "Охотников на привале" Василия Перова. 14 октября "Охотники" уедут в Москву — на выставку "Передвижники". До 4 ноября можно успеть увидеть "Утро" Татьяны Яблонской — картину, по которой писал сочинение каждый школьник. "За завтраком" Зинаиды Серебряковой, "Итальянский полдень" Карла Брюллова, "Завтрак аристократа" Павла Федотова — шедевры, знакомые всем, также украшают выставку "На вкус и цвет". Третьяковка в Самаре гордится тем, что удалось привезти столь ценные предметы искусства и приглашает вас успеть познакомиться с проектом.

Выставку "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" посетило уже более 80 тыс. человек.

Следующая выставка в филиале Третьяковской галереи откроется в декабре.

Приобрести билеты на выставку "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" в Третьяковке в Самаре можно в кассе музея и на официальном сайте.

Фото: Филиал Третьяковской галереи в Самаре