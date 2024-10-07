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Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» в Самаре состоится 10 октября

7 октября 2024 09:55
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Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» в Самаре состоится 10 октября

Проект Музея Эльдара Рязанова «Читать кино» (16+) посвящен обсуждению литературы о кино. Участники вместе с исследователем теории и истории кино, старшим научным сотрудником музея Олегом Горяиновым будут говорить о профессиональной терминологии и устройстве киноведческих текстов.

Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» состоится 10 октября (четверг) в 19.00. Ее тема – «Не украшение, а необходимость: Эрвин Панофский и кино как большое искусство» (16+).

На встрече предметом обсуждения станет единственная работа легендарного искусствоведа и историка искусства Эрвина Панофского «Стиль и средства выражения в кино» (12+). На что способно кино как новое искусство? Почему оно не украшение, а необходимость? Как из материи жизни рождается стиль? Участники ридинг-группы разберут самые важные фрагменты статьи Панофского и найдут ответы на эти и другие вопросы.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cBM5dd 

Теги: Мероприятия

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