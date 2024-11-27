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Памятник Валерию Грушину в Новокуйбышевске получил премию «Золотой Трезини»

27 ноября 2024 12:53
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Памятник Валерию Грушину в Новокуйбышевске получил премию «Золотой Трезини»

В Петербурге подвели итоги ежегодной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини — 2024". Церемония награждения состоялась в Эрмитажном театре. В нынешнем году премия установила новый рекорд по числу проектов: 1318 из 55 стран. Победителей в основных номинациях определило международное жюри. 

Также были определены победители Premio del Pubblico по номинациям. В номинации Лучшее произведение искусства в открытом общественном пространстве победителем стал мемориальный скульптурный арт-объект, посвящённый подвигу Валерия Грушина. 

Валерий Грушин - легенда, известный исполнитель бардовской песни, именем которого назван фестиваль авторской музыки, который ежегодно проходит в Самарской области. Валерий Грушин жил в Новокуйбышевске, в школьные и студенческие годы увлекался турпоходами. В августе 1967 года он ценой своей жизни спас детей, которые тонули в реке Уда Иркутской области. 

Памятник Валерию Грушину установлен в г. Новокуйбышевск в Бардовском сквере. Это общественное пространство появилось в прошлом году рядом с домом, где жила семья барда, благодаря губернаторскому проекту «СОдействие». Сквер в форме гитары получил озеленение и освещение, здесь расположились арт-объекты, площадки и дорожки из тротуарной плитки, уличные диваны, скамейки и урны, пергола, новые газоны. По окончании благоустройства в сквере была установлена скульптурная композиция, посвященная Валерию Грушину.

Автор арт-объекта – московский архитектор Константин Прейс. По его задумке памятник символизирует героический поступок Валерия Грушина. Фигура, стоящая на берегу, изображена за мгновение до прыжка в ледяную воду. Стремительно разведённые по сторонам руки – жест готовности к защите оказавшимся в беде. Напряжённая пластика говорит, что человек осознанно идёт на вероятную гибель ради спасения.

Творческую идею автору помогала реализовать команда центра литейных технологий СамГТУ. В изготовлении памятника принимали участие кузнечная артель "Вакула", г. Новокуйбышевск, «Волгопромвентиляция», самарский скульптор Владимир Рассказов. Основной производственный этап работ по сборке и изготовлению силовых конструкций, сварке всей геометрии арт-объекта осуществили мастера НПЗ «Транснефть» г. Новокуйбышевск.

 

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