Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят

Познакомиться с удивительной наукой палеонтологией приглашают детей среднего школьного возраста и их родителей. Руководители кружка - Варенова Татьяна Владимировна (зав.отделом природы) и Варенов Дмитрий Владимирович (главный научный сотрудник отдела природы, к.п.н.) расскажут о древних животных и растениях Самарской области и особенностях развития нашей территории.Лаборатория совмещает в себе знакомство с экспонатами и практические работы, проведение опытов и изготовление моделей древних организмовЮные исследователи смогут получить научную поддержку и консультации опытных специалистов при подготовке работ на палеонтологические темы, а постоянные участники кружка смогут принять участие в экспедиционных выездах и палеонтологических мероприятиях.

Занятие пройдет 23.01 в 18:30.

12+