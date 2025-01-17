Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноярском районе горела животноводческая ферма
В Красноярском районе горела животноводческая ферма
«Единая Россия» оптимизировала партпроекты
«Единая Россия» оптимизировала партпроекты
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
В Самаре хирурги удалили швейную иглу из грудной клетки 8-месячного ребенка
В Самаре хирурги удалили швейную иглу из грудной клетки 8-месячного ребенка
Полицейские задержали подозреваемых в краже колес с автомобиля жителя Тольятти
Полицейские задержали подозреваемых в краже колес с автомобиля жителя Тольятти
15% самарцев критикуют ценности своего работодателя
15% самарцев критикуют ценности своего работодателя
Кабмин РФ направит более 28 млрд рублей на строительство рыбацкого флота
Кабмин РФ направит более 28 млрд рублей на строительство рыбацкого флота
Житель Самарской области пытался дать взятку судебному приставу
Житель Самарской области пытался дать взятку судебному приставу
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.38
-0.43
EUR 105.81
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят

17 января 2025 12:59
69
Палеонтологическая лаборатория в музее Алабина в Самаре приглашает ребят
 
Познакомиться с удивительной наукой палеонтологией приглашают детей среднего школьного возраста и их родителей. Руководители кружка - Варенова Татьяна Владимировна (зав.отделом природы) и Варенов Дмитрий Владимирович (главный научный сотрудник отдела природы, к.п.н.) расскажут о древних животных и растениях Самарской области и особенностях развития нашей территории.
 
Лаборатория совмещает в себе знакомство с экспонатами и практические работы, проведение опытов и изготовление моделей древних организмов 
 
Юные исследователи смогут получить научную поддержку и консультации опытных специалистов при подготовке работ на палеонтологические темы, а постоянные участники кружка смогут принять участие в экспедиционных выездах и палеонтологических мероприятиях.
 

Занятие пройдет 23.01 в 18:30.

12+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
16 января 2025, 11:56
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
Для организованных групп посетителей также проводятся экскурсии по экспозиции, записаться на которые можно по телефону. Культура
392
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
15 января 2025, 10:06
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
Беседой о жизни и творчестве Серова «ЗИМ Галерея» запускает масштабный лекторий. Образование
567
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
14 января 2025, 12:22
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Приглашённые лекторы расскажут самарцам об интересных сюжетах из истории нашего города в XVIII и XIX веках, о проблемах цифровизации образования, а также об... Образование
682
В центре внимания
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
17 января 2025  11:30
Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!
129
Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
16 января 2025  18:10
Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области
554
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
16 января 2025  13:05
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
402
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
16 января 2025  12:52
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
407
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов
16 января 2025  12:06
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов
639
Весь список