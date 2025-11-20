Открытие выставки "Самара - лица, улицы, дома" Ольги Абраменковой прошло сегодня в Самаре

127

20 ноября, в четверг, в Доме журналиста состоялось открытие персональной выставки картин "Самара - лица, улицы, дома"



Автор - самарская художница-живописец Ольга Абраменкова.



Ольга Абраменкова - член Союза художников России и международной ассоциации Юнеско, участница городских, областных и общероссийских выставок, крымских пленэров, международного пленэра в Италии и выставки в Китае.



Перед зрителями предстанет выставка под названием "Самара - лица, улицы, дома". О чем она? Прежде всего, о людях.

Ведь лица - это портреты самарцев, а еще это лица близких – мамы, дочки, друзей. Тема портрета в творчестве Абраменковой в последнее время занимает особое место. Для нее это очень сложная и, в то же время, интересная работа, в которой художнице важно передать не только портретное сходство с натурой, но еще: живость, характерность, личное впечатление.



Улицы и дома – это родная среда любимого города: вечерние огни, тихие улочки, свет ночных окон, фонарей - состояние покоя и тишины после трудового дня, суеты. Это время, скрывающее в теневых полях острые моменты. Дня. Или утренние часы в легкой цветовой гамме.



Всё вместе – часть городской жизни, объединенной впечатлениями художницы, одна из страниц её творчества, посвященная Самаре.



Адрес: г.Самара, ул. Самарская, 179 - Дом журналиста

Вход свободный, 0+