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Открытие Студвесны установило рекорд «Солидарность Самара Арены» по количеству зрителей

19 мая 2022 20:55
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Открытие Студвесны установило рекорд «Солидарность Самара Арены» по количеству зрителей

Вчера, 18 мая, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоялась церемония открытия XXX «Российской студенческой весны». В рамках нее было показано шоу «Восход», которое поставили известный режиссер-постановщик Алексей Сеченов и компания Sechenov.com. Для церемонии были созданы специальные декорации, работавшие на 360 градусов, использовались различные мультимедийные технологии, фейрверки.

На сцене выступили Александр Панайотов, Therr Maitz, L’One, Сюзанна, Никита Каменский, Ксения Минаева, группы Shanyana и Guru Groove, NeZabava, «ЭТНАДЭНС» и другие. Участников и организаторов фестиваля в рамках церемонии открытия поприветствовали Президент России Владимир Путин, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Подобное шоу мирового уровня, которое воочию могли посмотреть все жители региона, заранее бесплатно оформившие заявку на билет, было организовано на стадионе впервые. Впервые же на «Солидарность Самара Арена» собралось около 45 тыс зрителей - именно столько человек было на церемонии открытия Студвесны. Это рекорд посещаемости арены, принимавшей 6 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда на играх мирового первенства максимально было около 42 тысяч зрителей. Самый посещаемый матч клуба «Крылья Советов» на новой арене собрал 40,6 тысячи болельщиков (6 мая 2018 года с «Кубанью»). Позже «Крылья» неоднократно поддерживали на трибунах свыше 30 тысяч зрителей: например, последний матч с «Динамо» посетили 32,3 тыс болельщиков. Но рекорд посещаемости пока не побит. «Солидарность Самара Арена» - это не только футбол. На концерте группы «Ленинград»,  прошедшем на стадионе 30 июня 2019 года, побывали 40,1 тыс человек.

Таким образом, церемония открытия XXX «Российской студенческой весны», на которой было около 45 тыс зрителей, установила новый рекорд посещаемости «Солидарность Самара Арены». Шоу «Восход» получило самые высокие оценки от участников Студвесны, почетных гостей и жителей города. Горожане до сих пор активно делятся в соцсетях своими эмоциями, благодаря организаторов и Губернатора за масштабное представление мирового уровня.      

Отметим, самарская студвесна стала рекордной и по своим масштабам - впервые в ее историю в ней участвуют около 5000 участников и гостей из 85 регионов РФ, а также делегации стран ближнего зарубежья. Впервые же фестиваль проходит 6 дней и в формате культурно - творческого события, частью которого могут стать все жители города. В дни проведения фестиваля на площади Куйбышева и на второй очереди набережной работают «Фестивальные городки», все желающие имеют возможность бесплатно попасть на просмотр конкурсных программ - для этого надо заранее получить билет.

Напомним, что XXX «Российская студенческая весна» проводится в Самаре по инициативе областного студенчества и благодаря Губернатору Дмитрию Азарову. Творческая молодежь предложила провести юбилейную Студвесну в Самаре - в том городе, где родился фестиваль. Глава региона поддержал эту инициативу и помог отстоять заявку губернии на федеральном уровне.

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