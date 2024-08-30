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Открыта регистрация на 18-й Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова»

30 августа 2024 09:12
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Открыта регистрация на 18-й Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова».

Это самый необычный фестиваль в Подмосковье, он объединяет любителей этой охотничьей породы.

8 сентября 2024 г. в Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» съедутся таксы из столицы и разных уголков Подмосковья.

Фестиваль проходит в Мелихово не случайно. Известно, что здесь у Чехова жили таксы Бром и Хина (ныне увековеченные в бронзе), которым хозяин дал не только имена, но и отчества: "Хина Марковна отличается неподвижностью и тучностью, ленива и ехидна. Бром Исаевич отличается резвостью, ненавистью к Белолобому, благороден и искренен".

В России такса известна с XVII столетия, но именно во времена Чехова, на рубеже ХХ века на них начинается мода...

Регистрация на сайте: https://chekhovmuseum.com/news/2399

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