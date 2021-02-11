Особенный подарок для жителей Самарской области: новая комедия «Родные» – уже в российском прокате

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Фильм «Родные» – об автопутешествии большой семьи, которая едет на Грушинский фестиваль авторской песни, чтобы отец (актёр Сергей Бурунов) исполнил мечту всей жизни – спел песню, созданную им ещё в молодости. Съёмки картины состоялись при поддержке Министерства культуры Российской Федерации вопреки всем сложностям прошлого года и завершились в середине октября.

Для самарских зрителей этот фильм станет особенным подарком ещё и потому, что символом сбывающейся мечты главного героя являются «Гора» и сцена Грушинского фестиваля.

О том, что благодаря фильму «Родные» вся страна вспомнит о фестивале, являющемся визитной карточкой Самарской области, летом прошлого года в ходе заседания рабочей группы Госсовета Главе Самарской области Дмитрию Азарову сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. И вот это произошло: с сегодняшнего дня «Родные» – на экранах всех кинотеатров страны.

Режиссёр фильма Илья Аксенов, автор идеи и креативный продюсер Жора Крыжовников собрали блестящий актёрский состав: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Монеточка, Сергей Шакуров, Катерина Беккер, Роман Мадянов, Анна Уколова и Никита Павленко. В интервью ТАСС исполнитель главной роли Сергей Бурунов отметил, что создатели фильма «Родные» вышли за границы комедийного жанра, и признался, что работа над сценарием дала ему ещё и огромный терапевтический эффект, позволила понять, что многие проблемы в человеческой жизни – из-за эмоциональной незрелости. «То, что происходит с главным героем на протяжении всего фильма, конечно, меня потрясло», – отметил актёр.

Фото: samaragis.ru