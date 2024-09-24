Осенний променад по модернизму: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» пройдет в Самаре

102

25 сентября в 18.30 в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» состоится одна из последних в этом сезоне экскурсий «От Фабрики-кухни до «Рашпиля». «ЗИМ Галерея» продолжает знакомить самарцев с 11 знаковыми объектами в стиле авангарда и советского модернизма на улицах Ново-Садовой, Осипенко и проспекте Ленина. Участники экскурсии узнают непростую историю Фабрики-кухни в здании которой открылся филиал Третьяковской галереи, каким был ДК «Звезда» в 1970 году и в чем уникальность Дома «Рашпиль», получившего не одно народное название и многое другое.

Экскурсия «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» была создана на основе авторского аудиогида историка архитектуры и куратора «ЗИМфеста» Армена Арутюнова, разработанного в прошлом году по инициативе концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея».

Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено. Регистрация по ссылке https://zim-galereya.timepad.ru/event/3051290/

Сбор группы в 18.20 у центрального входа на Фабрику-кухню (улица Ново-Садовая, 149).

12+