Опубликован трейлер российского полнометражного фильма про Чебурашку

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Трейлер полнометражного фильма про Чебурашку опубликовала 20 июня российская кинокомпания Central Partnership на своем YouTube-канале, сообщают "Известия".

В картине Чебурашка будет показан не как плюшевая игрушка, а как настоящий зверек, живущий «в апельсиновой роще в далекой стране».

Озвучила персонажа российская актриса Ольга Кузьмина. Гену, лучшего друга Чебурашки, сыграл актер Сергей Гармаш. Также роли в фильме исполнили Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков и др. Режиссером-постановщиком картины выступил Дмитрий Дьяченко, ставивший трилогию «Последний богатырь».

В прокат лента выйдет 1 января 2023 года.

Фото: Central Partnership/"Известия"