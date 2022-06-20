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Опубликован трейлер российского полнометражного фильма про Чебурашку

20 июня 2022 18:53
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В прокат лента выйдет 1 января 2023 года.

Трейлер полнометражного фильма про Чебурашку опубликовала 20 июня российская кинокомпания Central Partnership на своем YouTube-канале, сообщают "Известия".

В картине Чебурашка будет показан не как плюшевая игрушка, а как настоящий зверек, живущий «в апельсиновой роще в далекой стране».

Озвучила персонажа российская актриса Ольга Кузьмина. Гену, лучшего друга Чебурашки, сыграл актер Сергей Гармаш. Также роли в фильме исполнили Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков и др. Режиссером-постановщиком картины выступил Дмитрий Дьяченко, ставивший трилогию «Последний богатырь».

В прокат лента выйдет 1 января 2023 года.

 

Фото: Central Partnership/"Известия"

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