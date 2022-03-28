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Определены лауреаты окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

28 марта 2022 13:52
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Определены лауреаты окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

27 марта 2022 года, во Всемирный день театра, состоялось подведение итогов и объявление победителей Фестиваля «Театральное Приволжье». В финале проекта участвовало 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов. Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии стала столица Удмуртской Республики – город Ижевск. 

К прямой трансляции подключились студии во всех регионах Приволжского федерального округа, в которых за подведением итогов наблюдали участники Фестиваля – молодые актеры, режиссеры и эксперты из числа признанных театральных деятелей. 

В студии Самарской области также ожидали подведения итогов. Два сезона подряд наш регион держал очень высокую планку на фестивале «Театральное Приволжье». По итогам 2019 года спектакль Самарского института культуры «Аленький цветочек» вошёл в рейтинг лучших постановок Приволжского федерального округа и занял 3-е место, сезон 2020 года завершился для Самарской области абсолютной победой в двух номинациях: в номинации «Лучший школьный театр» победу одержал Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» (МБУДО «ЦВР «Крылатый»), г.о.Самара., лучшим режиссёром среди школьных театров стал Виктор Михайлов из Самары. Победу ему принесла постановка «Шинель» по мотивам повести Н.В.Гоголя. Всего в региональном этапе фестиваля этого года приняли участие 52 коллектива из муниципалитетов Самарской области. По итогам регионального этапа Самарскую область представили Образцовый театр кукол «Росток» МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» в номинации «Лучший детский спектакль» со спектаклем «Аленький цветочек» по мотивам сказки С.Аксакова и Народный самодеятельный коллектив «Кинельский Экспериментальный Театр МАУК «Городский Дом культуры г.о.Кинель в номинации «Лучший молодежный спектакль» со спектаклем «Зима» по пьесе Е.Гришковца. К сожалению, в этот раз спектакли из Самарской области в число лидеров не вошли, несмотря на то, что регионы-соперники отметили их высокими баллами. 

Перед оглашением результатов текущего голосования экспертов заместитель полпреда Олег Машковцев поприветствовал финалистов и участников мероприятия от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, поздравил со Всемирным днем театра и пожелал творческих успехов.

Выступления регионов начались с демонстрации «видеооткрытки» финалиста. Затем в ходе онлайн-трансляции представители региональных экспертных жюри огласили свои версии победителей фестиваля по разным номинациям. По итогам экспертного голосования определены победители среди молодежных и детских спектаклей, лучшие актеры, актрисы и режиссерские работы (в молодежной и детской номинациях), а также победители среди авторов театральных афиш и плакатов.  Самарская область в конкурсе афиш и плакатов в возрастной категории от 18 до 30 лет заняла почетное второе место. Победу принесла работа Козятинского Романа из Кинеля.

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