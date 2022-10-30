Окружной дом офицеров: суперфинал Всероссийского фестиваля "Душа баяна" в Самаре

Суперфинал Всероссийского фестиваля "Душа баяна" в Самаре!
Окружной дом офицеров:
2 ноября с 12:00 до 14:00
3 ноября с 10:00 до 14:00
В конкурсных прослушиваниях примут участие творческие коллективы из:
Донецкой и Луганской народных республик
Херсонской и Запорожской областей
Крыма и Севастополя
Краснодарского края
Красноярского края
Московской области
Ростовской области
Хабаровского края
Приморского края
Пермского края
Свердловской области
Самарской области
Республики Северная Осетия-Алания
Вход свободный!