Окружной дом офицеров: суперфинал Всероссийского фестиваля "Душа баяна" в Самаре

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Суперфинал Всероссийского фестиваля "Душа баяна" в Самаре!



Окружной дом офицеров:



2 ноября с 12:00 до 14:00

3 ноября с 10:00 до 14:00



В конкурсных прослушиваниях примут участие творческие коллективы из:



Донецкой и Луганской народных республик

Херсонской и Запорожской областей

Крыма и Севастополя

Краснодарского края

Красноярского края

Московской области

Ростовской области

Хабаровского края

Приморского края

Пермского края

Свердловской области

Самарской области

Республики Северная Осетия-Алания



Вход свободный!