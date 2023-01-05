Около Фабрики-кухни в Самаре появится "Город ЗИМ"

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Третьяковка в Самаре в эти дни проводит семейные мастер-классы (6+), по итогам которых 8 января в "Саду баланса" около Фабрики-кухни появится картонный "Город ЗИМ".

Каждый день начинается с лекции, посвященной архитектурной теме. 5 января Дарья Волкова расскажет о самых известных башнях в истории мировой архитектуры, после чего участники построят собственные башни из картона. 6 января в центре внимания будут двери, окна и арки. 7 января день посвятят благоустройству и всему, что делает жизнь в городе приятнее: паркам, скульптуре, уличному искусству. "Город ЗИМ" будут готовить к презентации для всех желающих, которая пройдет 8 января.



Мастер-классы и лекции бесплатные, проходят с 13.00 до 16.00. Необходима запись по телефону +7 902 235 18 60.

Фото: sovainfo.ru