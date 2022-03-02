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Объявляется онлайн-конкурс среди авторов и исполнителей в преддверии 46 Всероссийского Ильменского фестиваля

2 марта 2022 12:44
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объявляется онлайн-конкурс среди авторов и исполнителей в преддверии 46 Всероссийского Ильменского фестиваля

С 1 марта по 30 апреля 2022 года объявляется онлайн-конкурс среди авторов и исполнителей в преддверии 46 Всероссийского Ильменского фестиваля. Победитель конкурса примет участие в концертной программе фестиваля в июне 2022 года на Южном Урале.

Цели конкурса –     развитие и популяризация авторской песни, выявление и поддержка начинающих авторов и исполнителей, приобщение молодежи к поэзии, развитие связей между клубами самодеятельной песни и песенными фестивалями.

Возглавляет жюри конкурса – народный артист России Олег Митяев. «Мы приглашаем в наш Марафон авторской песни новых участников – всех, кто готов продемонстрировать своё поэтическое, музыкальное и исполнительское мастерство. Будем рады видеть вас на площадках нашего Марафона, который объединяет не только поющих и пишущих людей, но и фестивали, мастер-классы, прекрасно себя чувствует в Интернет-пространстве с концертами и подкастами. А теперь - и онлайн-конкурсами авторской песни. Ждем вас, друзья», - отмечает Олег Митяев.

Также в составе жюри - Наталья Кучер (Калининград), организатор фестиваля авторской песни в Калининграде, специальный гость Грушинского, Ильменского и других фестивалей авторской песни; Борис Кинер (Москва), композитор, участник дуэта «Мастер Гриша»; Михаил Цитриняк (Москва), режиссёр, участник дуэта «Мастер Гриша»; Рашит Бабаев (Челябинск), художественный руководитель проектов Фонда Олега Митяева. 

Конкурс проводится в нескольких номинациях: «автор-исполнитель» - исполнение песни собственного сочинения; «автор» - песня собственного сочинения в исполнении другими; «исполнитель» - исполнение песни другого автора. Регистрация участников осуществляется путем подачи заявки в онлайн форме с указанием ссылки на видео в Youtube с записью художественного номера. К участию приглашаются авторы и исполнители старше 18 лет.

Положение об онлайн-конкурсе, заявочная форма для регистрации, контакты и другие подробности –на официальных ресурсах Фонда Олега Митяева и Ильменского фестиваля: https://www.fondmityaev.ru/ , https://vk.com/fondmityaev , https://www.facebook.com/fondmityaev.ru , https://marafonbards.ru/ , https://vk.com/marafonbards , https://www.facebook.com/Marafonbards , www.ilmeny.org , https://vk.com/ilmenskiyfest .

Итоги будут опубликованы до 15 мая 2022 года на тех же Интернет ресурсах. Лауреат онлайн конкурса 46 Всероссийского Ильменского фестиваля получит возможность пребывания на фестивале за счёт принимающей стороны для участия в программе: награждение на Главной сцене, выступление на Главной сцене в концертах «Vivat, Ильмены», «Ильменский звездопад», «Концерт лауреатов Ильменского фестиваля». Лучшие участники конкурса автоматически проходят во II тур конкурса авторской песни Ильменского фестиваля-2022 с возможностью выступления на Главной сцене.

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