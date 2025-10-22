Объявлены победители XI Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»: это не Самарская область

107

Стали известны победитель и лауреаты Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».

Каждый из 89 российских регионов представил наиболее значимые проекты, направленные на продвижение книги и чтения. «Литературным флагманом России» в этом году стала Курская область. В тройку лауреатов вошли Москва, Кировская и Мурманская области. «Территорией книги и чтения» была объявлена Архангельская область, неоднократно входившая в число лучших по итогам конкурса.

В состав компетентного жюри вошли представители книжного, библиотечного и музейного сообществ, органов власти и творческих объединений. Заявки регионов были одна ярче другой - книжные фестивали и ярмарки, летние программы для детей и родителей на открытом воздухе, конкурсы, выставки, настольные игры, библиотечные театры, сетевые проекты.

При выборе победителя и лауреатов также учитывались региональные инициативы по сохранению литературных традиций и представленная в анкетах статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре. Инициатором конкурса выступает Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В нынешнем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленном в России Годом защитника Отечества, жюри уделяло особое внимание проектам и мероприятиям, посвящённым героям и участникам специальной военной операции, а также памяти о ратных подвигах наших предков, сражавшихся за Родину.

«Радует, что регионы откликнулись на призыв Президента России Владимира Путина и смогли создать очень интересные и разнообразные проекты, направленные на патриотическое воспитание, сохранение памяти о прошлом и наших героических предках. Не забыли участники конкурса и о героях дня нынешнего - тех, кто приближает победу в специальной военной операции, о тех, кто помогает бойцам в тылу. Я думаю, это позволяет оценить единство нашей страны и связать между собой прошлое и настоящее. Книга лучше всего служит таким задачам», - отметил председатель жюри конкурса, Президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Победу Курской области принёс литературно-патриотический фестиваль «#КурскГранинКнигоФестиваль». Жюри по достоинству оценило мужество курян. Фестиваль начался на родине Даниила Гранина в 2024 году. Основной площадкой стал торжественно открытый в Рыльске Культурно-досуговой центр, названный в честь нашего великого писателя-фронтовика. Но 6 августа в ходе варварской атаки центр был уничтожен. Это не сломило волю организаторов фестиваля, которые оказались достойными памяти своих предков, героев Великой Отечественной. Реализация проекта продолжилась в онлайне, где его ресурсы посетили свыше 257 тысяч человек. А в августе 2025 года события фестиваля вышли за пределы Интернета. Культурно-досуговый центр имени Д. А. Гранина в Рыльске ещё восстанавливают, поэтому мероприятия прошли в усадьбе А. А. Фета в Золотухинском районе Курской области.

Новому «Литературному флагману России» будет вручён почётный диплом, памятный приз в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги и комплект книг для пополнения библиотечных фондов. В течение следующего года Курская область получит возможность льготного участия в форумах и выставках, проводимых под эгидой Российского книжного союза. Кроме того, регион войдёт в число членов «Клуба первых», задача которого – сохранение традиций творческого состязания и поддержка остальных участников в их стремлении к новым достижениям.

Звание лауреатов конкурса в упорной борьбе завоевали: Кировская область, представившая масштабный проект «На родине Альберта Лиханова», посвящённый 90-летнему юбилею выдающегося писателя-гуманиста и общественного деятеля, чьё детство пришлось на военные и послевоенные годы; Москва - с летним литературным фестивалем «Книга в городе», прошедшем на центральных площадках столицы; и Мурманская область - с инициативой «На Севере - читать!», цель которого заключается в создании молодёжных и семейных пространств, призванных вовлечь все категории жителей региона в мир книги и чтения.

Кроме победителя и лауреатов в число лучших вошли Астраханская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Ульяновская области, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

Церемония награждения победителей конкурса «Самый читающий регион» состоится в ноябре в Москве.