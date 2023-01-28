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Объявлены лауреаты премии "Золотой Орел"

28 января 2023 10:37
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Объявлены лауреаты премии "Золотой Орел"

27 января в Москве состоялась XXI торжественная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орёл». По традиции, трансляцию церемонии можно увидеть на телеканале «Россия».

В номинации «Лучший фильм» победила картина режиссёра Алексея Сидорова «Чемпион мира» (Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканал «Россия 1», кинокомпания «Централ Партнершип», при поддержке Фонда кино).

В основе сюжета фильма – легендарный матч 1978 года за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира из СССР Анатолием Карповым и эмигрировавшим в Швейцарию советским гроссмейстером Виктором Корчным. Главные роли в картине – Анатолия Карпова и Виктора Корчного – исполнили Иван Янковский и Константин Хабенский. Также в фильме снялись Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Тройник и другие.

Режиссёр Алексей Сидоров: «Спасибо академикам, что смогли рассмотреть главное послание фильма – о любви к Родине и о любви отца и сына. В том числе и в духовном смысле, поскольку все мы в своём пути вдохновляемся образом Божиим и стараемся двигаться к нему».

Фильм также удостоился наград в номинациях: «Лучшая мужская роль в кино» – Иван Янковский за роль Анатолия Карпова, «Лучшая режиссёрская работа» – Алексей Сидоров, «Лучшая операторская работа» – Михаил Милашин, «Лучшая музыка к фильму» – Артём Васильев.

Картина «Сердце пармы» (Star Media, «ПРОФИТ», телеканал «Россия 1», при поддержке Фонда кино) стала победителем в четырёх номинациях: «Лучшая мужская роль второго плана» (Евгений Миронов), «Лучшая работа художника-постановщика» (Павел Новиков, Владимир Трапезников), «Лучшая работа художника по костюмам» (Екатерина Дыминская) и «Лучшая работа звукорежиссёра» (Ростислав Алимов).

В номинации «Лучшая женская роль на телевидении» победила Юлия Хлынина, исполнившая роль юной Елизаветы, дочери Петра Первого и будущей императрицы в одноимённом сериале телеканала «Россия» режиссёра Дмитрия Иосифова.

В номинации «Лучший сериал онлайн платформ» победила картина Тимура Алпатова «Художник» (кинокомпания «Вайт медиа», Телеканал «Россия 1»). Многосерийный остросюжетный детектив рассказывает о сыщиках МУРа, которые в 1944 году ведут расследование серии жестоких преступлений, совершённых бандой «Мертвая голова» под предводительством главаря по прозвищу Художник.  Телепремьера сериала состоялась в эфире телеканала «Россия».

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