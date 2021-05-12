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Областной семинар-практикум «Городецкая роспись» пройдет в Самаре

12 мая 2021 10:34
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Областной семинар-практикум Городецкая роспись пройдет в Самаре

20 мая в 11:00 на базе ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (г. Самара, ул. Некрасовская, 78) состоится Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творчества, руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской области «Городецкая роспись» (18+).

Организатор семинара-практикума: ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Ведущий семинара-практикума: Захарова Инна Юрьевна (г. Нижний Новгород), художник по городецкой и полхов-майданской росписи, соучредитель Палаты Ремёсел Нижегородской области, автор Международной акции «Матрёна-путешественница», автор проектов «Живые уроки ремесла», «Экспериментальный Цех», канала с личным блогом «Мир НХП с Инной Захаровой».

Инна Захарова расскажет об основах городецкой росписи - самобытном и ярком народном художественном промысле. Для городецкой росписи характерны яркие фактурные рисунки, которые выполняются свободным мазком с графической обводкой. Такими мотивами украшали самые разнообразные предметы быта и декоративную атрибутику.

В ходе занятия Инна Юрьевна покажет базовые элементы и этапы создания узоров в стиле городецкой росписи. 

Участие семинаре-практикуме платное.

В стоимость семинара-практикума включено:

  • лекционное и практическое занятие;
  • все необходимые материалы, а также методическое пособие;
  • кофе-брейк;
  • изделие, изготовленное в ходе семинара-практикума.

По окончании семинара - практикума участникам выдаются сертификаты Областного методического центра - ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Теги: городецкая роспись ремесла

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