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Областная научная библиотека принимает участие  главном книжном фестивале страны «Красная площадь»

3 июня 2022 21:53
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В состав делегации от Самары  вошли представители издательств «Бахрах-М», «Агни» и члены Самарской областной организации молодых литераторов и  специалисты областной научной  библиотеки.

Самарская областная универсальная научная библиотека  в седьмой раз принимает участие  главном книжном фестивале страны «Красная площадь», который с 3-6 июня проходит в Москве. В состав делегации от нашего города  вошли представители издательств «Бахрах-М», «Агни» и члены Самарской областной организации молодых литераторов и  специалисты областной научной  библиотеки.

В фестивальные  дни  в павильоне «Регионы России» в режиме нон-стоп пройдут презентации книг самарских писателей. В частности, будут представлены новинки серии «Народная библиотека Самарской губернии», в которой изданы одни из лучших самарских литераторов — книга поэзии «Аритмия» Евгения Чепурных (к слову, Евгений Петрович много лет ведет в областной библиотеке «Литературную мастерскую»),»Банделвайский марш» Ивана Никульшина, «Жестокая академия» Алексея Сыромятникова, «Афганские былинки» Андрея Грачева и другие книги наших земляков.

Продолжит самарскую программу на «Красной площади» презентация новой книги молодой самарской писательницы Анны Урюпиной, которая представит автофикшн о детском аутизме «Раненая мама». По сложившейся в последние годы традиции на главной книжной ярмарке страны познакомят читателей, литераторов и издателей страны со сборником лучших рассказов финалистов международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта». Этот ежегодный конкурс прозаиков в 2023 году отметит 10-летний юбилей. В рамках фестиваля сотрудники центра поддержки и развития чтения СОУНБ проведут презентацию литературных настольных игр, разработанных совместно с Самарской школой методологии и игротехники.

Также на протяжении всех фестивальных дней посетители стенда Самарской области в павильоне «Регионы России» смогут познакомиться с краеведческими изданиями и новыми книгами самарских авторов, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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