Об истории самарского предпринимательства расскажут всей России

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29 января, в пятницу, в 12:00 по московскому времени, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей г. Москвы приглашает на онлайн-мероприятие «Путешествие по России предпринимательской. Жемчужины Повольжья». Экскурсию проведет Елена Михайловна Жидкова, научный сотрудник Музея модерна – филиала ГБУК Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина.

Зрителям из разных регионов России расскажут об истории предпринимательства Самарской области, а также познакомят с выдающимися дореволюционными предпринимателями Самары, которые внесли значительный вклад в развитие экономики региона, были общественными деятелями, просветителями, благотворителями и меценатами.

«Путешествия по России предпринимательской» - уникальный проект московского Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Цикл виртуальных путешествий по России ставит своей целью знакомство с наследием дореволюционных предпринимателей разных регионов страны. Для этого проводятся прямые телемосты с представителями музеев, занимающихся его сохранением и популяризацией. Участниками трансляций становятся сотни зрителей из разных уголков России.

Прямое включение «Москва – Самара» состоится 29 января в 12:00 (время московское). Для опоздавших сохраняется запись эфира.

Вход на виртуальную экскурсию свободный!

Подключение по ссылке: https://pruffme.com/landing/u1408871/povolzhye

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